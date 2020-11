Švica ostaja v elitni ligi A, Ukrajina nazadovala v ligo B

Obe reprezentanci sta v četrti skupini osvojili po šest točk, o obstanku v elitni ligi sta tako odločala razpleta na njunih medsebojnih tekmah. Na prvi tekmi v Lvovu je Ukrajina zmagala z 2:1, Švica pa si je po domači zmagi za "zeleno mizo" s 3:0 izborila obstanek v elitni ligi narodov.

Poleg Ukrajine so v ligo B nazadovale še Švedska, Islandija in BiH, novi člani lige A so Avstrija, Češka, Madžarska in Wales.

