V živo: Mane Liverpool popeljal do izenačenja

V Istanbulu se pravkar odvija Uefin superpokalni obračun, na katerem se vsako leto na začetku sezone za lovoriko pomerita zmagovalec lige prvakov in zmagovalec lige Europa. Letos nogometni navdušeni v Turčiji spremljajo angleški obračun med Liverpoolom in Chelseajem.

Na superpokalnem obračunu se merita Liverpool in Chelsea. Londončani so bili v prvem polčasu veliko nevarnejši, premoč pa je Chelsea kronal v 36. minuti, ko je po podaji Pulišića zadel Olivier Giroud. Takoj na začetku drugega dela je strateg Liverpoola Jürgen Klopp v igro poslal Roberta Firmina, ki je v 3. minuti drugega polčasa podal do Sadia Maneja, ki je izid poravnal na 1:1.

Liverpool je v prejšnji sezoni lige prvakov v finalu ugnal Tottenham in osvojil šesti evropski naslov v zgodovini kluba ter si s tem priboril vstopnico za nastop v superpokalu, Chelsea je bil najmočnejši v ligi Europa, kjer je v londonskem finalu premagal Arsenal (4:1). Chelsea je sicer katastrofalno odprl novo sezono, Londončani so na prvi tekmi nove sezone v premier lige v derbiju kroga s kar 0:4 izgubili proti Manchester Unitedu, Liverpool je brez težav ugnal Norwich (4:1).

Liverpoolčani so do zdaj v superpokalu nastopili petkrat, slavili pa so trikrat. Šestkratni zmagovalci lige prvakov bi se v primeru uspeha na drugem mestu lestvice zmag izenačili z Real Madridom, ki je do zdaj slavil štirikrat, Milan in Barcelona sta se kot zmagovalca superpokalnega obračuna proslavila petkrat. Londončani so v superpokalu nastopili trikrat, lovoriko pa so v svojo vitrino pospravili enkrat. Frank Lampard je bil na zadnjih dveh superpokalnih obračunih kapetan Chelseaja, tokrat pa ekipi poveljuje v vlogi trenerja.

Evropski superpokal

Dozdajšnji zmagovalci evropskega superpokala: 5 - Barcelona, Milan

4 - Real Madrid

3 - Liverpool, Atletico Madrid

2 - Ajax, Anderlecht, Valencia, Juventus

1 - Sevilla, Porto, Manchester United, Bayern München, Chelsea, Dinamo Kijev, Nottingham Forest, Aston Villa, Aberdeen, Steaua Bukarešta, Mechelen, Parma, Lazio, Galatasaray, Zenit St. Peterburg

