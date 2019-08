Liverpool se tepe po glavi, Lampard verjame, da mu bo v tretje uspelo

Liverpool ali Chelsea? Liga prvakov ali liga Europa? Istanbul bo danes prizorišče obračuna nogometnega evropskega superpokala, v katerem se vsako leto pomerita zmagovalec lige prvakov in lige Europa iz pretekle sezone. Letos je ta čast doletela Liverpool, ki je v prejšnji sezoni osvojil ligo prvakov, in Chelsea, ki je bil najmočnejši v ligi Europa. Obe ekipi se na začetku sezone ukvarjata z nemalo težavami.

Danes okoli 23. ure bo znan nov zmagovalec evropskega superpokala, ki bo po enem letu na prestolu zamenjal Atletico Madrid. Ta je v lanskem obračunu premagal Real Madrid (4:2). Liverpool je prejšnjo sezono kronal z osvojitvijo lige prvakov, na vrh katere so se Redsi zavihteli prvič po 14 letih. Varovanci Jürgena Kloppa so v finalu najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja ugnali Tottenham (2:0) in tako nadeli obliž na rano, potem ko so znova ostali brez tako želenega naslova v angleškem prvenstvu. Chelsea, ki se na začetku sezone spopada z nekaj spremembami v svoji zasedbi, pa je preteklo sezono sklenil z lovoriko za najboljšega v evropski ligi, potem ko so nogometaši Chelseaja v londonskem finalu s 4:1 odpravili Arsenal.

Liverpool je v prejšnji sezoni osvojil ligo prvakov. Foto: Reuters

Liverpoolčani so do zdaj v superpokalu nastopili petkrat, Redsi so slavili v letih 1977 in 2005, ko so v boju za lovoriko nastopili kot najboljši iz lige prvakov, leta 2001 pa so slavili kot zmagovalci lige Europa. Dvakrat se je Liverpoolu zataknilo, neuspešni so bili v letih 1978 in 1984. Šestkratni zmagovalci lige prvakov bi se v primeru uspeha na drugem mestu lestvice zmag izenačili z Real Madridom, ki je do zdaj slavil štirikrat, Milan in Barcelona sta se kot zmagovalca superpokalnega obračuna proslavila petkrat.

Dozdajšnji zmagovalci evropskega superpokala: 5 - Barcelona, Milan 4 - Real Madrid 3 - Liverpool, Atletico Madrid 2 - Ajax, Andrlecht, Valencia, Juventus 1 - Sevilla, Porto, Manchester United, Bayern München, Chelsea, Dynamo Kijev, Notthinham Forest, Aston Villa, Aberdeen, Steaua Bukarešta, Mechelen, Parma, Lazio, Galatasaray, Zenit Saint Petersburg

Boleč poraz na začetku sezone

Chelsea se je v prejšnji sezoni veselil naslova v ligi Europa, začetek nove sezone pa se ni odvil po njihovih željah. Foto: Reuters Londončani so v superpokalu nastopili trikrat, leta 1998 so ugnali Real Madrid, v letih 2012 in 2013 pa so morali priznati premoč Atleticu oziroma Bayernu. Frank Lampard je bil na zadnjih dveh superpokalnih obračunih kapetan Chelseaja, tokrat pa bo ekipi poveljeval v vlogi trenerja. Chelsea je sicer katastrofalno odprl novo sezono, Londončani so na prvi tekmi nove sezone v premier ligi v derbiju kroga s kar 0:4 izgubili proti Manchester Unitedu. Kljub neprepričljivemu štartu v sezono pa Londončane z optimizmom navdaja dejstvo, da so prejšnjo sezono sklenili brez poraza v ligi Europa. Na zadnjih 15 tekmah so dvanajstkrat zmagali, trikrat pa so igrali neodločeno.

Frank Lampard je že na prvi uradni tekmi kot strateg njemu najljubšega kluba zabeležil boleč poraz proti enemu izmed največjih tekmecev Manchester Unitedu, zdaj pa Londončani, ki so po koncu prejšnje sezone ostali brez prvega zvezdnika Edena Hazarda, vse moči usmerjajo proti evropskemu superpokalu. "To je pokal, ki si ga obupno želimo osvojiti. Te lovorike mi še ni uspelo osvojiti, zato moramo dati vse od sebe. Če te v finalu tekmovanja čaka ekipa, kot je Liverpool, lahko pričakuješ res težko tekmo. Lahko se zgodi, da izgubimo to tekmo, a ne smemo je izgubiti že na pripravi nanjo. Ne smemo zaostajati v naši želji po tem, da zmagamo. To bo eno izmed mojih prvih uradnih srečanj na klopi Chelseaja, zato se morajo vsi igralci zavedati pomembnosti tega obračuna. Zagotovo bo zelo težko," je pred tekmo dejal Lampard.

Frank Lampard bo tretjič napadal superpokalno lovoriko, prvič kot trener. Foto: Reuters

Lampard na obračunu z Liverpoolom zagotovo ne bo mogel računati na pomoč Calluma Hudsona-Odoija, Reecea Jamesa, Rubena Loftusa-Cheeka, Marca van Ginkla, ki se borijo s poškodbami, odsoten bo tudi Antonio Rüdiger, ki se je že vrnil na treninge, a še ni nared za igro. Pod vprašajem je tudi nastop Brazilca Williana, ki ima poškodbo stegna.

Težavam z vratarji ni videti konca

Alisson Becker se je poškodoval že na prvem srečanju lige premier. Foto: Reuters Liverpoolčanom se je že takoj na začetku sezone zataknilo v angleškem superpokalu, kjer so bili po izvajanju enajstmetrovk boljši nogometaši Manchester Cityja, ki so Redsom v pretekli sezoni za točko speljali tudi tako želeni naslov angleških prvakov, ki ga Liverpoolčani čakajo že 29 let. So pa Redsi zmagoslavno vstopili v novo sezono angleškega prvenstva, kjer so na uvodni tekmi premagali povratnika v elitno angleško ligo Norwich (4:1), a ob tem izgubil enega izmed svojih ključnih členov.

Evropski prvaki pred sezono niso veliko poslovali, kar pa se, vsaj na začetku sezone, ni pokazalo kot dobra odločitev za klub. Pred pomembnim obračunom v Istanbulu, ki je bil leta 2005 za Liverpool mesto veselja, saj so po čudežnem preobratu osvojili ligo prvakov, imajo Redsi veliko težav z vratarji. Tako v Turčiji zagotovo ne bo nastopil prvi vratar Liverpoola Alisson Becker, ki je že na prvi premierligaški tekmi staknil poškodbo, zato bo vsaj nekaj tednov odsoten z nogometnih igrišč. "Alisson si je na prvi tekmi poškodoval gleženj, zato ga bo odsoten vsaj nekaj tednov. Nočem dajati točnih napovedi, a nekaj časa ga zagotovo ne bo, bomo videli, kako se bo odzval na zdravljenje," je v zvezi s poškodba brazilskega vratarja povedal Klopp.

Na pomoč veteran brez izkušenj v ligi premier

Liverpool se je po poškodbi nosilca zlate rokavice v prejšnji sezoni premier lige znašel v škripcih. Klub je pred dobrim tednom zapustil Simon Mignolet, ki se je odločil kariero nadaljevati v ekipi Club Brugge, zato so se angleški podprvaki odločili za nakup Španca Adriana, ki je v mesto Beatlesov prišel iz West Hama, že na prvi tekmi pa je dobil priložnost in stopil med vratnici, v vlogi glavnega vratarja pa bo zagotovo še prihodnjih nekaj tednov. Liverpool ima težave tudi s tretjim vratarjem, saj Caoimhin Kelleher še ni povsem okreval po poškodbi zapestja, zato je klub sklenil kratkoročno pogodbo z Andyjem Lonerganom, ki je bil v prejšnji sezoni član Middlesbrougha, v superpokalu pa bo opravljal vlogo drugega vratarja. Lonergan je še brez nastopa v premier ligi.

Nekdanji vratar West Hama se je nepričakovano znašel v vlogi prvega vratarja. Foto: Reuters

V ekipi, ki je odpotovala v Istanbul pa ni tudi Dejana Lovrena. Hrvaški branilec, ki v prejšnji sezoni ni dobil veliko priložnosti za igro, naj bi potovanje v Turčijo izpustil zaradi bolezni, a so vse glasnejše govorice, da je Lovren blizu prestopa v Romo.

Kljub številnim težavam nemški strateg na klopi Liverpoola ostaja optimističen. "Moramo ostati požrešni na lovorike. Po finalu lige prvakov so nam štiri tedne vsi čestitali in nas slavili, a take stvari te lahko tudi zmedejo in tega ne smemo dovoliti. Superpokalnih obračunov v preteklosti nisem maral, saj sem bil pogosto v finalih lige prvakov in lige Europa, a tam nisem slavil. Zdaj se veselimo tega obračuna. Velika razlika med tem finalom in zadnjim obračunom v ligi prvakov je ta, da gre zdaj za novo sezono z novim nasprotnikom. Chelsea se je po mojem mnenju zelo spremenil. Imajo novega trenerja, odšel je tudi Eden Hazard. Želimo si zmage," pa je pred pomembnim obračunom dejal Klopp.

Tekmo evropskega superpokala bo prvič sodila ženska Tekmo bo sodila Stephanie Frappart. Foto: Getty Images Francozinja Stephanie Frappart se bo zapisala v zgodovino kot prva sodnica, ki bo delila pravico na večji nogometni tekmi pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefe). Dobila je namreč čast, da bo skupaj skupaj s pomočnicama Manuelo Nicolosi in Michelle O'Neal, sodila tekmo evropskega superpokala med Liverpoolom in Chelseajem. Petintridesetletnica je sodila finale letošnjega svetovnega prvenstva za ženske med ZDA in Nizozemsko. Sicer pa je na seznamu nogometnih sodnikov za novo sezono francoskega elitnega prvenstva ligue 1, v katerem je že sodila.

Evropski superpokal

Sreda, 21.00, Istanbul, BJK Vodafone Park:

Liverpool : Chelsea



Verjetna začetna postava Liverpoola: Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Henderson; Salah, Origi, Firmino

Odsotni: Dejan Lovren (bolezen), Nathaniel Clyne (poškodba), Alisson Becker (poškodba)



Verjetna začetna postava Chelseaja: Kepa; Emerson, Zouma, Christensen, Azpilicueta; Kante, Jorginho; Pulišić, Barkley, Pedro; Giroud.

Odsotni: Callum Hudson-Odoi, Reece James, Ruben Loftus-Cheek, Marc van Ginkel, Antonio Rüdiger (vsi poškodba).

Pod vprašajem: Willian (poškodba).

Preberite še: