Srbski reprezentant v Torino, Cipot in Zajc dobila nova soigralca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski nogometni reprezentant Ivan Ilić bo do konca sezone 2022/23 kot posojen igralec Verone igral za Torino, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP. Enaindvajsetletnega Ilića ob določenih izpolnjenih pogojih lahko Torino po koncu sezone odkupi.

Za 21-letnega Ivana Ilića se je zanimal tudi francoski Marseille, a se je na koncu odločil, da bo ostal na Apeninskem polotoku. Ilić je bil med letoma 2017 in 2020 član angleškega Manchester Cityja, v izostreni konkurenci znotraj moštva pa ni dobil prave priložnosti in je bil posojen Zemunu in nizozemski Bredi, leta 2021 pa ga je kupila Verona.

Ilić je za Srbijo odigral sedem tekem, nazadnje na lanskem svetovnem prvenstvu v Katarju proti Braziliji.

Za Torino že igrajo skrbi reprezentanti Vanja Milinković-Savić, Nemanja Radonjić in Saša Lukić, slednji je na pragu prestopa k Fulhamu.

Novega soigralca je dobil tudi Slovenec Tio Cipot pri Spezii. Italijanski prvoligaš si je od tekmeca iz serie A Rome za 1,5 milijona evrov izposodil 27-letnega uzbekistanskega napadalca Eldorja Šomurodova. Ta je v Rim prišel avgusta 2021 iz Genoe za 18 milijonov evrov.

Italijanski drugoligaš Parma pa je k turškemu Fenerbahčeju, kjer igra slovenski reprezentant Miha Zajc, za šest milijonov evrov poslal nizozemskega branilca Jaydena Oosterwoldeja, je poročal Transfermarkt.

Preberite še: