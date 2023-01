Amadej Brecl po 18 letih zapustil Celjane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dosedanji nogometaš slovenskega prvoligaša Celja Amadej Brecl je s klubom sporazumno predčasno prekinil sodelovanje, so zapisali na spletni strani Celjanov. Dodali so, da se skupna nogometna pot, dolga 18 let, ob koncu priprav v Novigradu končuje.