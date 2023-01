Baturina in Šturm zapuščata Maribor, Guček pa Radomlje

Baturina, ki je bil v Ljudski vrt posojen iz Ferencvarosa, bo kariero nadaljeval v Španiji pri drugoligašu Racingu Santanderju. "Roko je prišel z namenom, da nabira igralne minute oziroma preživi čim več časa na igrišču. V zadnjem obdobju se je to spremenilo, v prednosti je trenutno Žan Vipotnik in je sam izrazil željo, da si poišče nove izziv," je pojasnil športni direktor Marko Šuler.

Dodal je, da je igralca drugega kluba, ki nima ustrezne minutaže, dolgoročno nesmiselno zadrževati. Obenem pa je namignil, da bodo v Mariboru iskali novega napadalca. "Najbrž. Tudi Žan Vipotnik, ki je v izjemni strelski formi, je zanimiv številnim tujim klubom in moramo biti pripravljeni. Zagotovo bomo pripeljali še enega napadalca, morda celo dva. Ogromno se že dogaja, smo pripravljeni in v trenutku, ko bomo posegli po novi rešitvi, bomo imeli zadeve dorečene."

Šturma pa so vijolični do konca sezone posodili drugoligašu Aluminiju. "Imel je poškodbo, ki ni bila zanemarljiva. Po okrevanju znova vadi s polno obremenitvijo in želeli smo, da se v nekoliko manj zahtevnem okolju skuša vrniti na želeno raven. Sklenjen je dogovor o začasni selitvi k Aluminiju, kjer so pokazali veliko željo, da se jim priključi," je dejal Šuler.

Pojasnil je še, da je igralec to potezo razumel. "Obojestransko ne gledamo te posoje kot korak nazaj, ampak v vračanje v tekmovalni ritem. Z namenom, da Danijela poleti znova vidimo pri nas. Ima potencial, ostaja blizu, lahko ga redno spremljamo in verjamem, da se bo z uspešnimi igrami vrnil v Ljudski vrt."

Guček odšel v Ukrajino

Slovenski nogometaš Luka Guček, ki je nazadnje igral za prvoligaša Kalcer iz Radomelj, bo po izteku pogodbe z Radomljani svoje znanje kazal v elitni ukrajinski ligi. Pogodbo za leto in pol je podpisal s Černomorcem iz Odese.

Luika Guček odhaja v Ukrajino. Foto: Vid Ponikvar

Klub je trenutno predzadnji v 16-članski ukrajinski ligi. "Vem, da ekipa igra v zelo močni ligi. Vem, da je tukaj kratek čas igral slovenski igralec Rudi Požeg Vancaš. Na spletu sem se pozanimal za še več informacij in vem, da je Odesa lepo mesto ob morju. Ukrajinska liga je zelo konkurenčna, veselim se že uradnih tekem. Vem, da je ekipa v nevarnem območju. Poskušal ji bom pomagati popraviti položaj," je v pogovoru za klubsko spletno stran povedal Guček, ki je pred vrnitvijo v Slovenijo igral za akademijo Reala Betisa.

Štiriindvajsetletni srednji branilec je odgovoril tudi na vprašanje, ali se zaveda vojnega stanja v Ukrajini po ruskem napadu nanjo. "Spremljam novice. Vemo za težko situacijo in moje dekle ter moja družina nista ravno pozdravili moje odločitve, da kariero nadaljujem v Ukrajini. Da, vojna je zelo slaba. Vem, da so v Odesi izpadi elektrike in vode, v nekaterih mestih pa je položaj še bolj zapleten. Ampak prvenstvo se nadaljuje, tekme se odvijajo. Odločil sem se, ne čutim strahu," je še povedal Guček.

Černomorec je na 15 tekmah zbral le 11 točk, vodi pa Dnipro s 35. Član 13. kluba v ligi, Minaja, je še en Slovenc Lovro Grajfoner.

