Nora nedelja v serie A: po Milanu šok doživel še Juventus

Nogometaši Milana, ki v tej sezoni branijo naslov italijanskega prvaka, so svojim navijačem priredili ogromno razočaranje. Na San Siru so proti Sassuolu prejeli kar pet zadetkov in izgubili z 2:5. Juventus, ki ga je odvzem 15 kazenskih točk potisnil na sredino razpredelnico, je nepričakovano izgubila doma z Monzo (0:2) in se še oddaljil od mest, ki peljejo v Evropo. Zvečer pa bo v ospredju derbi med vodilnim Napolijem in ambiciozno Romo.

Sassuolo je priredil veliko presenečenje. Na San Siru je mrežo branilcev naslova zatresel kar petkrat in se razveselil pete zmage v tej sezoni. Stolček trenerja Milana Stefana Piolija se po nedeljskem sramotnem porazu trese. Rdeče-črni so prvič v bogati klubski zgodovini na dveh zaporednih prvenstvenih tekmah prejeli vsaj štiri zadetke. Pred dnevi jih je v Rimu ponižal Lazio (4:0), zdaj so pogoreli še doma proti Sassuolu in na lestvici padli na četrto mesto, naslednja tekma pa prinaša vedno zahtevni mestni spopad z Interjem.

AC Milan have conceded 4+ goals in consecutive Serie A games for the first time in their history. 🤯 pic.twitter.com/hQiRNDESqM — Squawka (@Squawka) January 29, 2023

Nogometaši Milana so na domači tekmi pet zadetkov nazadnje prejeli daljnega leta 1997. Pri gostih je izstopal Domenico Berardi. Enkrat se je vpisal med strelce, prispeval pa kar tri asistence.

Monza je oba zadetka dosegla že v prvem polčasu. Foto: Reuters

Čeprav so iz tabora Juventusa napovedali, da bodo kljub kazni 15 točk skušali v nadaljevanju sezone z uspešnim nizom vendarle ujeti ''evropska'' mesta, jih je domač poraz proti Monzi pahnil v dodatne težave. Monza je v tej sezoni že dvakrat premagala Juventus, v Torinu pa spravila dve žogi izza hrbta Wojciecha Szczesnyja.

Navijači Monze so pozdravili še drugo zmago nad Juventusom v tej sezoni. Foto: Reuters

Cipot prvič za Spezio, Črnigoj za Salernitano

Tio Cipot Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mladi slovenski reprezentant Tio Cipot, ki je na začetku januarja poskrbel za rekorden zaslužek Mure, je na gostovanju Spezie v Bologni tekmo začel na klopi. Ko so zaostajali z 0:2, je v igro vstopil v 67. minuti. Za dvanajsto zmago Bologne sta zadela Stefan Posch v 37. in Riccardo Orsolini v 77. minuti.

Nova zasedba slovenskega reprezentanta Domna Črnigoja, ki od četrtka naprej kot posojen igralec Venezie igra za Salernitano, je v premagala Lecce z 2:1. Salernitana je po vsega dvajsetih minutah igre vodila z 2:0, potem ko sta zadela Boulaye Dia in Tonny Vilhena. A nato se je prebudila tudi domača zasedba. V 23. minuti je Gabriel Strefezza znižal na 1:2. Primorec v dresu Salernitane, ki je dosegla peto zmago v tej sezoni, je v igro vstopil v 62. minuti.

Nogometaši Empolija so v uvodni sobotni tekmi 20. kroga serie A zapravili prednost z 2:0 proti Torinu. Petar Stojanović je vstopil v igro v 73. minuti, nato pa so gostje izenačili na 2:2 in na lestvici ohranili tesno prednost pred ekipo iz Toskane. Kapetan Interja Samir Handanović se po poškodbi počasi vrača v kader črno-modrih, a ni kandidiral za sobotno gostovanje pri Cremoneseju. Gostom ni kazalo najbolje, a je po začetnem vodstvu Cremoneseja dvakrat v polno zadel Argentinec Lautaro Martinez in poskrbel, da so se črno-modri na lestvici povzpeli na drugo mesto. Atalanta je premagala Turkovo Sampdorio in se povzpela na četrto mesto.

Lautaro Martinez je v tej sezoni dosegel že 11 zadetkov. Foto: Reuters

Derbi 20. kroga bo v nedeljo zvečer v Neaplju, kjer bo vodilni Napoli pričakal Romo, katere trener Jose Mourinho je pred dnevi dopolnil okroglih 60 let.

V sklepnem dejanju 20. kroga bo v ponedeljek zvečer "slovenski" Udinese z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem gostil Verono.

Italijansko prvenstvo, 20. krog:

Petek, 27. januar:

Sobota, 28. januar:

Nedelja, 29. januar:

Ponedeljek, 30. januar:

Lestvica: