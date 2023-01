Nogometaši torinskega Juventusa in uprava kluba kljub hudi kazni verjame, da so lahko uvrsti v ligo prvakov.

Foto: Guliverimage

Nogometaši torinskega Juventusa in uprava kluba kljub odvzetim 15 točkam v domačem prvenstvu verjamejo, da se še vedno lahko uvrstijo v ligo prvakov in si s tem zagotovijo boljše finančno izhodišče za naslednjo sezono, poročajo mediji na Apeninskem polotoku.

Juventus je v petek ostal brez kar 15 že osvojenih prvenstvenih točk, razlog pa je bilo manipuliranje finančnih poročil.

Po športni plati bodo nogometaši kljubovali tej odločitvi. "Potrebujemo izredno serijo, a ta izračun je že narejen," je konec tedna dejal trener Massimiliano Allegri.

Pri tem je že doživel prvo hladno prho, saj so Torinčani konec tedna v dvoboju z Atalanto iz Bergama iztržili le točko (3:3). Zdaj za mesti, ki vodijo v ligo prvakov, zaostajajo 14 točk, za vodilnim Napolijem pa 27.

Foto: Guliverimage

"Juventus je kot zmaj s sedmimi glavami," je na Instagramu zapisal kapetan moštva Leonardo Bonucci. "Če mu odsekaš glavo, se vedno nekje pojavi nova. Nikoli se ne bomo predali," je še dodal.

Predsednikov poziv

Tudi predsednik kluba Gianluca Ferrero je trenerje in igralce pozval, naj na zelenici opravijo svoje delo. Klubska uprava se bo borila na sodiščih. Pri Juventusu so namreč že napovedali pritožbo na najvišjo nacionalno raven športnega razsojanja pri tamkajšnjem olimpijskem komiteju, kot možnost se ponuja tudi odhod na Mednarodno športno razsodišče v Lozano.

Pri italijanski nogometni zvezi so Juvenstus kaznovali, saj so bili sodniki tam mnenja, da so v klubu svoje bilance močno popravili z dvigom ocene tržne vrednosti svojih nogometašev. V klubu to zanikajo.

A klubu se obetajo nove težave. Finance bo podrobno pregledala tudi Evropska nogometna zveza, preiskuje jih tudi državno tožilstvo.

Foto: Guliverimage

Med pandemijo koronavirusa nogometaše plačevali na črno?

Precenjena vrednost nogometašev namreč ni edina težava v klubu. Tožilstvo preiskuje očitke, da so v klubu nogometaše v času pandemije koronavirusa plačevali na črno in da naj bi na ta način v bilancah manjkalo več milijonov evrov.

Italijanski mediji pa namigujejo še na dodatne težave. Zaradi projekta nogometne superlige ocenjujejo, da bo Evropska nogometna zveza do Juventusa v svoji obravnavi posebej stroga. To bi za Juventus lahko pomenilo tudi večletno izključitev iz evropskih tekmovanj, kamor pa se mora klub najprej sploh uvrstiti.