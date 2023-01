Agnelli ob slovesu še vedno verjame v superligo

Agnelli je skupaj s Čehom Pavlom Nedvedom in preostalimi člani uprave torinskega velikana konec novembra odstopil zaradi preiskave v zvezi z domnevnimi davčnimi goljufijami.

Juventus je sicer zanikal obtožbe, potem ko je klub zabeležil rekordno izgubo v višini 254,3 milijona evrov v sezoni 2021/22.

"Nogomet je tudi del zabavne industrije"

Agnelli, ki je bil na položaju od leta 2010, se je v sredo uradno umaknil, čeprav je v nagovoru delničarjem Juventusa vztrajal pri trdni podpori projektu superlige.

"Moja naloga je bila vedno razumeti in voditi strateško usmeritev družbe," je dejal. "Ko govorimo o nogometu, se vse skrči na dogajanje na igrišču, a nogomet je tudi del zabavne industrije."

Poleg navijačev po vsej Evropi se je načrtom superlige uprla tudi Evropska nogometna zveza Uefa s predsednikom Aleksandrom Čeferinom na čelu. Foto: Reuters

Dodal je še, da na vidiku v času njegovega predsednikovanja Združenju evropskih klubov ni bilo vzdržnega klubskega modela, zanimanje pa je bilo bolj kot ne omejeno na dve ligi. Predlog o reorganizaciji je zato podal že leta 2019.

"Če bi osebno želel ohraniti privilegiran položaj, ne bi sprejel odločitev iz aprila 2021," je pripomnil.

Še naprej na voljo kot svetovalec

Ob umiku je potrdil še, da bo klubu še naprej na voljo kot svetovalec. Projekt superlige je sicer športno javnost pretresel aprila 2021 in hitro doživel polom. Poleg navijačev po vsej Evropi se je načrtom uprla tudi Evropska nogometna zveza Uefa s predsednikom Aleksandrom Čeferinom na čelu.

Od 12 klubov, ki so ustanovili superligo, jih je devet v nekaj dneh odstopilo od projekta, ostali so le Real Madrid, Barcelona in Juventus, ki še vedno zagovarjajo to tekmovanje kot rešitev za evropski nogomet.