V Italiji najprej veliki derbi. Bo Juventusov epski niz končal Napoli?

Začetek 18. kroga italijanskega nogometnega prvenstva bo sprektakularen. V edini petkovi tekmi se bosta namreč pomerila vodilna kluba Napoli in Juventus. Torinčani so v serie A nanizali kar osem zaporednih zmag, nazadnje so izgubili 8. oktobra lani na gostovanju pri Milanu. Statistika Napolija je še bolj osupljiva, sploh prvi poraz v serie A je v tej sezoni doživel 4. januarja na gostovanju pri Handanovićevem Interju.