Zaušnica Napoliju: v serie A sploh še nimajo zmage, zdaj izločili vodilne

Nogometaši Napolija so na torkovi tekmi osmine finala italijanskega pokala po izvajanju 11-metrovk izgubili z zadnjeuvrščenim moštvom serie A Cremonesejem in ostali brez četrtfinalne vstopnice. To so si zagotovili še Inter, Torino, Fiorentina in Roma. Zadnje tri tekme osmine finala bodo v četrtek, ko bodo poskušali prednost domačega igrišča izkoristiti Atalanta, Lazio in Juventus.

Vodilna ekipa italijanskega prvenstva Napoli, ki je v domačem tekmovanju izgubila le enkrat, je na torkovi domači pokalni tekmi na stadionu Stadio Diego Armando Maradona doživela hladno prho. Poslovila se je od možnosti za pokalno lovoriko, izločil jo je zadnji kolektiv serie A Cremonese, ki na prvo zmago prvenstva še čaka, trenutno je pri sedmih remijih in 11 porazih.

Gostje so povedli v 18. minuti, ko je bil natančen Charles Pickel, a vodstvo ni zdržalo dolgo. Napoli je z dvema zadetkoma v treh minutah – natančna sta bila Juan Jesus in Giovanni Simeone – v 36. minuti povedel z 2:1. Ko je že kazalo, da bodo domači srečanje pripeljali do konca z vodstvom, je v 87. minuti izenačil mladi Ganec Felix Afena-Gyan in izsilil podaljška. V teh gola ni bilo, pa čeprav je Cremonese od 100 minute igral številčno oslabljen, zaradi drugega rumenega kartona je pordečel Leonardo Sernicola. Obramba gostov je zdržala, odločale so 11-metrovke.

Pri Napoliju je bil v četrti seriji neuspešen Stanislav Lobotka, pri Cremoeneseju pa je zadelo vseh pet izvajalcev najstrožje kazni in slavje gostov v močnem nalivu se je lahko začelo.

Veselje Cremoneseja po napredovanju v četrtfinale:

Cremonese se bo v četrtfinalu pomeril z Romo, ki je pretekli teden tesno premagala Genoo.

Handanovićevi v podaljšku strli Parmo

Prvi četrtfinalist italijanskega pokala je Inter. Črno-modri so pred tednom dni težje od pričakovanj upravičili vlogo favorita proti drugoligašu Parmi. Goste, ki igrajo v serie B, je v vodstvo z izjemnim zadetkom popeljal nekdanji nogometaš splitskega Hajduka Stanko Jurić. Inter se je znašel v težavah. Zmanjkovalo mu je časa za izenačenje, nato pa ga je v 88. minuti rešil svetovni prvak Lautaro Martinez. Argentinec je izenačil na 1:1 in izsilil podaljšek, v katerem je Inter do napredovanja popeljal rezervist Francesco Acerbi. Zmagoviti gol na San Siru je dosegel Francesco Acerbi. Foto: Reuters

Pokalni dvoboji so znani po tem, da trenerji na njih večkrat ponudijo možnost rezervistom, zlasti kar zadeva čuvaje mreže. Zato je imel Samir Handanović, 38-letni kapetan Interja, še toliko večjo smolo, saj si je na treningu poškodoval mišico, zaradi katere je moral izpustiti pokalni spopad s Parmo. Vprašljiv je tudi za naslednjo prvenstveno tekmo, ko se bo Inter meril z Verono. Izkušeni Ljubljančan je za Inter nazadnje branil v začetku oktobra 2022, nato pa status prvega vratarja predal mlajšemu Kameruncu Andreju Onanaju.

Afričan je dobro izkoristil priložnost, se zasidral med vratnicama Interja, Handanović pa se je preselil na klop. Vseeno ima v moštvu še zelo pomembno vlogo, ne nazadnje je tudi dolgoletni spoštovani kapetan ekipe. Za Inter je zbral kar 447 nastopov, po koncu sezone pa mu poteče pogodbe s črno-modrimi. Za zdaj še ni jasno, ali mu bo vodstvo kluba ponudilo podaljšanje sodelovanja. Ob odsotnosti Handanovića je vlogo drugega vratarja kluba prevzel Alex Cordaz, ki je pred slabim desetletjem branil tudi v 1. SNL v dresu Gorice. Pri Parmi, ki nastopa v serie B, je od prve minute branil 44-letni veteran Gialuigi Buffon.

Italijanski pokal, osmina finala:

Torek, 10. januar:

Sreda, 11. januar:

Četrtek, 12. januar:

Torek, 17. januar:

Četrtek, 19. januar:

Torino presenetil favorita

Veselje nogometašev Torina po zadetku Ndaryja Adopa Foto: Guliverimage Italijanski prvak Milan se je podobno kot Inter pridružil pokalnemu tekmovanju šele v osmini finala, a se nato poslovil že po prvem nastopu. Čeprav je v sredo računal na prednost domačega igrišča, proti Torinu ni dosegel niti enega zadetka. Med vratnicama gostov je blestel Srb Vanja Milinković-Savić, rdeče-črnim pa je hrbet pokazala tudi sreča, ko je Charles De Ketelaere v prvem polčasu zatresel okvir vrat. Zmagovalca dvoboja je dal podaljšek, v katerem je v 114. minuti navijače Torina v ekstazo spravil Ndary Adopo. Mladi Francoz je premagal izkušenega Romuna Cipriana Tatarusanuja, uspeh Torina pa je še toliko večji, saj je od 70. minute igral brez izključenega Koffija Djidjija. Torino je italijanski pokal osvojil petkrat, nazadnje leta 1993.

Sampdoria, ki je sklenila dogovor z mladim slovenskim vratarjem Martinom Turkom, je ostala praznih rok v Firencah, Genoa, pri kateri vlogo rezervnega vratarja opravlja Rok Vodišek, pa je na Olimpicu izgubila proti Romi. Slovenski čuvaj mreže ni igral.