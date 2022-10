V Italiji bo največ Slovencev na delu v sredo

Sredi tedna se v Italiji odloča o drugi polovici udeležencev osmine finala italijanskega nogometnega pokala. Nastopili bodo štirje klubi s slovenskimi legionarji, izmed katerih kaže v serie A najboljše Udineseju Jake Bijola in Sandija Lovrića. V sredo bo v Vidmu gostovala Monza. V osmini finala se bo udeležencem pokala pridružilo osem najboljših klubov iz prejšnje sezone. To so prvak Milan, Inter, Juventus, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina in Atalanta.