STA

Bruno Henrique

Športno sodišče razveljavilo suspenz Bruna Henriqueja zaradi prirejanja tekem

Bruno Henrique | Henriqueja so najprej kaznovali z izključitvijo 12 tekem. | Foto Guliverimage

Henriqueja so najprej kaznovali z izključitvijo 12 tekem.

Foto: Guliverimage

Brazilsko športno sodišče je v četrtek razveljavilo suspenz nogometaša Bruna Henriqueja, ki je bil septembra spoznan za krivega sokrivde pri spletnem prirejanju izidov nogometnih tekem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Henriqueja so kaznovali z izključitvijo 12 tekem.

Višje športno sodišče (STJD) je razsodilo, da ni dovolj dokazov, da je zvezdniški napadalec Flamenga pri stavah namerno favoriziral bližnje osebe. Vendar so igralcu vseeno izdali z globo v višini 19.000 dolarjev (približno 16.000 evrov).

Triinštiridesetletni Bruno Henrique bo tako lahko sodeloval v preostalem delu brazilskega prvenstva, v katerem se bo Flamengo boril s Palmeirasom za naslov, in v finalu pokala libertadores, južnoameriške lige prvakov, proti istemu nasprotniku 29. novembra v Limi.

Športno pravosodje je 14. septembra že začasno ustavilo sankcijo, ki jo je deset dni prej naložil disciplinski senat brazilske nogometne konfederacije, do izida igralčeve pritožbe.

Henriqueja v tej zadevi čaka tudi sodni postopek. Obtožujejo ga, da je namerno dobil rumeni karton v korist stavcev, za kar je zagrožena zaporna kazen od dveh do šestih let.

Sporna naj bi bila tekma, ki jo je Flamengo novembra 2023 v Braziliji izgubil proti Santosu (1:2). Nekdanji igralec Wolfsburga je prejel rumeni karton zaradi prekrška, nato pa rdeči karton zaradi žalitve sodnika.

V zadnjih letih je v Braziliji izbruhnilo več škandalov z dogovarjanjem tekem. Septembra 2023 je 11 igralcem, ki jih je suspendirala brazilska nogometna konfederacija (CBF), mednarodna nogometna federacija Fifa podaljšala sankcije.

Marca je parlamentarna komisija, katere poročevalec je bil legendarni nekdanji napadalec Romario, svetovni prvak leta 1994, pozvala k preiskavi domnevne vpletenosti strica reprezentanta Lucasa Paquete, vezista West Hama, ki je bil prav tako osumljen vpletenosti v dogovarjanje o izidih tekem.

Bruno Henrique
