Oblakovi vendarle do prve zmage, Real zdržal z igralcem manj

Vodilni Real Madrid je v četrtem krogu la lige gostoval pri Realu Sociedadu in zmagal z 2:1, pa čeprav je od 32. minute igral z igralcem manj. Je edini stoodstoten, saj je Athletic Bilbao z 0:1 izgubil z Alavesom. Atletico Madrid z Janom Oblakom je za prvo zmago sezone z 2:0 premagal Villarreal. Barcelona bo zaradi zapletov pri prenovi stadiona in zasedenosti Montjuica v nedeljo gostila Valencio na objektu z zgolj šest tisoč sedeži.

V španskem prvenstvu sta imela po treh krogih maksimalno število točk le še Real Madrid in Athletic Bilbao. Beli baletniki jih imajo tudi po zahtevnem gostovanju v San Sebastianu, Baski pa ne, saj jih je Alaves premagal z 1:0.

Nogometaši madridskega Reala so zmagali z 2:1, pa čeprav je bil že v 32. minuti izključen Dean Huijsen. Arda Güler je sicer zadel že v drugi minuti tekme, a je bil gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Deset minut pozneje je za vodstvo Madrida vendarle poskrbel Kylian Mbappe. Güler je ob koncu prvega polčasa dosegel še regularen gol. Domači Sociedad, za katerega je novi trener Madrida Xabi Alonso odigral več kot 120 tekem, je v drugem polčasu kljub igralcu več prišel le do znižanja izida, pa še to po 11-metrovki. To je uspešno izvedel Mikel Oyarzabal.

Pablo Barrios je zadel za vodstvo Atletica z 1:0. Foto: Reuters V soboto je bil na delu tudi Atletico Madrid. Četa Diega Simeoneja je razočaranje v tej sezoni. Na treh tekmah je osvojila le dve točki, na lestvici pa zasedala 17. mesto. Zdaj je k njim prišla napadalno zelo razigrana ekipa. Villarreal je na krilih imenitnih strelcev (Nicolas Pepe, Ayoze Perez in Tajon Buchanan) v tej sezoni namreč dosegel osem zadetkov.

A je Jan Oblak z Atleticom dosegel tako prvo zmago kot tudi svojo prvo tekmo brez prejetega gola (2:0). Na reprezentančnih tekmah s Švedsko in Švico jih je dobil kar pet, pred tem pa v uvodnih treh krogih španskega prvenstva še štiri. Za kapetan slovenske izbrane vrste je bila to 499. tekma med vratnicama Atletica, v sredo ga nato čaka jubilejna 500. Obeta se atraktivno gostovanje v ligi prvakov, Oblak se bo namreč mudil na Anfieldu, kjer je pred petimi leti že blestel in izločil Liverpool.

Že začetek tekme je bil za Oblaka in soigralce dober, po napaki gostujoče obrambe je že v deveti minuti zadel Pablo Barrios. Gostje so nato vzpostavili ravnotežje in ob koncu prvega dela je Oblaka rešil tudi okvir gola. A je nato Nicolas Gonzalez v 52. minuti dosegel drugi gol na tekmi in Atleticu omogočil nekoliko lažje nadaljevanje. Za tretjega je poskrbel Clement Lenglet, a ni obveljal, ker je sodnik dosodil prekršek nad branilcem Villarreala.

Nedeljsko srečanje med Barcelono in Valencio bo presenetljivo potekalo zgolj pred šest tisoč gledalci. Zaradi zamaknjene vrnitve na prenovljeni Camp Nou ter dejstva, da je olimpijski stadion Montjuic v nedeljo zaradi koncerta Američana Posta Malona zaseden, bo dvoboj odigran na stadionu Johan Cruyff, na katerem sicer igrata redne tekmovalne tekme ženska zasedba Barcelone in B-ekipa.

