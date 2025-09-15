Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
22.15

38 minut

konec kariere Samuel Umtiti Francoska nogometna reprezentanca

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 22.15

38 minut

Konec kariere

Samuel Umtiti obesil kopačke na klin

STA

Samuel Umtiti | S Francijo je leta 2018 osvojil naslov svetovnega prvaka. | Foto Getty Images

S Francijo je leta 2018 osvojil naslov svetovnega prvaka.

Foto: Getty Images

Francoski nogometaš Samuel Umtiti, ki je bil leta 2018 član zmagovite francoske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Rusiji, je sporočil, da pri 31 letih končuje kariero, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Umtiti je imel številne težave s poškodbami, po koncu prejšnje sezone se mu je iztekla pogodba z Lillom, v novi pa ni več našel delodajalca.

Največ tekem je v karieri zbral za Lyon, kjer je začel profesionalno pot in igral med letoma 2012 in 2016, ter Barcelono, član katalonskega velikana je bil do leta 2023. Z Barco je tudi osvojil dva naslova španskega prvaka in tri pokalne lovorike.

Največji uspeh v karieri pa je naslov svetovnega prvaka leta 2018. Takrat je v polfinalu proti Belgiji dosegel tudi zmagoviti zadetek. Skupno je za Francijo zbral 31 nastopov in dosegel štiri gole.

"Po naporni karieri z vzponi in padci je prišel čas za slovo. Vedno sem vse počel s strastjo, ničesar ne obžalujem. Rad bi se zahvalil vsem klubom, predsednikom, trenerjem in soigralcem, katerimi sem delal," je na družbenih omrežjih sporočil 31-letnik.

Umtiti je peti član Francije s SP 2018, ki je končal kariero; pred njim so se od nogometnih zelenic že poslovili Raphael Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami in Steve Mandanda.

