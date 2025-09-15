Francoski nogometaš Samuel Umtiti, ki je bil leta 2018 član zmagovite francoske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Rusiji, je sporočil, da pri 31 letih končuje kariero, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Umtiti je imel številne težave s poškodbami, po koncu prejšnje sezone se mu je iztekla pogodba z Lillom, v novi pa ni več našel delodajalca.

Največ tekem je v karieri zbral za Lyon, kjer je začel profesionalno pot in igral med letoma 2012 in 2016, ter Barcelono, član katalonskega velikana je bil do leta 2023. Z Barco je tudi osvojil dva naslova španskega prvaka in tri pokalne lovorike.

Največji uspeh v karieri pa je naslov svetovnega prvaka leta 2018. Takrat je v polfinalu proti Belgiji dosegel tudi zmagoviti zadetek. Skupno je za Francijo zbral 31 nastopov in dosegel štiri gole.

"Po naporni karieri z vzponi in padci je prišel čas za slovo. Vedno sem vse počel s strastjo, ničesar ne obžalujem. Rad bi se zahvalil vsem klubom, predsednikom, trenerjem in soigralcem, katerimi sem delal," je na družbenih omrežjih sporočil 31-letnik.

Umtiti je peti član Francije s SP 2018, ki je končal kariero; pred njim so se od nogometnih zelenic že poslovili Raphael Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami in Steve Mandanda.