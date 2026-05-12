Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
12. 5. 2026,
19.00

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Celta Betis Villarreal Barcelona Real Madrid Fenerbahče Atletico Madrid La Liga špansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Jan Oblak Jan Oblak

Torek, 12. 5. 2026, 19.00

19 minut

Špansko prvenstvo, 36. krog

Jan Oblak velika želja bogatega velikana

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jan Oblak | Jan Oblak bo danes z Atleticom gostoval v Pamploni. | Foto Guliverimage

Jan Oblak bo danes z Atleticom gostoval v Pamploni.

Foto: Guliverimage

Do konca španskega prvenstva bodo odigrani še trije krogi. Odprti so še boji za nekatere evropske vozovnice in obstanek, Barcelona, ki je v prejšnjem krogu ubranila naslov, pa bo v sredo gostovala pri Alavesu. Zvečer bo Atletico Madrid gostoval v Pamploni proti Osasuni, pred srečanjem pa odmevajo govorice iz Turčije, kjer sta se za Jana Oblaka, ki brani za Simeonejevo četo vse od leta 2014, ogrela oba predsedniška kandidata Fenerbahčeja. Madridski Real, katerega bi lahko v prihodnji sezoni vodil povratnik Jose Mourinho, se bo v četrtek udaril z bodočim drugoligašem Oviedom.

Johnny Cardoso
Sportal Uresničila se je nočna mora za soigralca Jana Oblaka

Atletico Madrid je v španskem prvenstvu uresničil osnovni cilj. Zagotovil si je že nastop v ligi prvakov, kjer bo v prihodnji sezoni nastopilo pet najboljših španskih klubov. Simeonejeva četa bo najverjetneje končala sezono na četrtem mestu. Danes jo čaka gostovanje pri Osasuni, ki se še lahko vmeša v boj za evropska mesta, pred dvobojem pa odmevajo govorice iz Turčije glede velike želje Fenerbahčeja, da bi v Istanbul pripeljal Jana Oblaka. 33-letni Škofjeločan še vedno spada med najboljše in najdražje vratarje na svetu. Barve Atletica brani od leta 2014, pogodba z rdeče-belimi pa ga veže do poletja 2028.

Zadnji Slovenec, ki je nosil dres Fenerbahčeja, je bil Oblakov nekdanji reprezentančni soigralec Miha Zajc. Tako je bil kapetan turškega velikana na evropski tekmi v Mariboru. | Foto: Jure Banfi Zadnji Slovenec, ki je nosil dres Fenerbahčeja, je bil Oblakov nekdanji reprezentančni soigralec Miha Zajc. Tako je bil kapetan turškega velikana na evropski tekmi v Mariboru. Foto: Jure Banfi

Turški Haberler poroča, kako sta kandidata za novega predsednika v svojem volilnem programu kot eno izmed največjih želja glede igralskih okrepitev obkrožila prav ime slovenskega vratarja. Tako Aziz Yildrim kot tudi Hakan Safi se zanimata za Oblaka, ki brani za Atletico že 12 let, zadnjo lovoriko pa je proslavljal pred petimi leti, ko je postal španski prvak. Yildrim je poleg Oblaka na seznam želja uvrstil še kopico znanih imen kot so Serhou Guirassy, Romelu Lukaku, Alexander Sörloth in Kim Min-jae, pri Safiju pa se omenjajo tudi Rafael Leao, Pavlidis kot tudi še en vratar, Francoz Mike Maignan.

Kdo bo peti? Betis ali Celta?

Betis, ki je lani izgubil v finalu konferenčne lige, lahko v prihodnji sezoni zaigra v ligi prvakov. | Foto: Reuters Betis, ki je lani izgubil v finalu konferenčne lige, lahko v prihodnji sezoni zaigra v ligi prvakov. Foto: Reuters V španski la ligi bo sicer do konca prvenstva v ospredju boj za peto mesto, ki še pelje v ligo prvakov. Nasmiha se Betisu iz Seville, ki mu lahko še prekriža načrte Celta. Klub iz Viga se lahko z današnjo zmago nad Levantejem približa zeleno-belim na točko zaostanka.  

Napeto je tudi v boju za obstanek. Oviedo, ki se bo v četrtek udaril z ranjenim madridskim Realom, pri katerem velja po koncu neuspešne sezone pričakovati velike spremembe, na trenerski položaj pa bi se lahko po dobrem desetletju vrnil Jose Mourinho, je že izpadel. Alaves in Levante sta tudi na mestih, ki vodijo v drugo ligo, a se še lahko rešita. Pri dnu lestvice bo še pestro, saj ne zaostajata veliko za zgornjimi sosedi na lestvici. Sevilla ima denimo le tri točke več od Alavesa, Elche, Mallorca, Espanyol in Girona pa zgolj dve.

Prvak Barcelona prihaja v sredo k Alavesu, ki se poteguje za obstanek in bi lahko prvakom v čast pred srečanjem postavil šampionski špalir.

Špansko prvenstvo, 36. krog:

Torek, 12. maj:

Sreda, 13. maj:

Četrtek, 14. maj:

Lestvica

Najboljši strelci:

24 – Mbappe (Real Madrid)
22 – Muriqi (Mallorca)
17 – Budimir (Osasuna)
16 – Yamal (Barcelona)
15 – Oyarzabal (Real Sociedad), Torres (Barcelona), Vinicius Jr. (Real Madrid)
14 – Iglesias (Celta)
13 – Lewandowski (Barcelona)
12 – Martinez (Alaves), Sorloth (Atletico)
11 – Boye (Alaves), Mikautadze (Villarreal), Raphinha (Barcelona)

parada FC Barcelona
Sportal Yamal in soigralci na paradi proslavili naslov prvaka #video
Hansi Flick
Sportal Trener Barcelone po smrti očeta stadion ganil do solz #video
Hansi Flick, Barcelona
Sportal Barcelona proti nemočnemu Realu na el clasicu potrdila španski naslov
Jan Oblak
Sportal Prekrasna novica za Jana Oblaka, to pa je bila drama!
Real Madrid
Sportal Zvezdnik Reala v pretepu izgubil zavest, klub potrdil hud incident
Celta Betis Villarreal Barcelona Real Madrid Fenerbahče Atletico Madrid La Liga špansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Jan Oblak Jan Oblak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.