Do konca španskega prvenstva bodo odigrani še trije krogi. Odprti so še boji za nekatere evropske vozovnice in obstanek, Barcelona, ki je v prejšnjem krogu ubranila naslov, pa bo v sredo gostovala pri Alavesu. Zvečer bo Atletico Madrid gostoval v Pamploni proti Osasuni, pred srečanjem pa odmevajo govorice iz Turčije, kjer sta se za Jana Oblaka, ki brani za Simeonejevo četo vse od leta 2014, ogrela oba predsedniška kandidata Fenerbahčeja. Madridski Real, katerega bi lahko v prihodnji sezoni vodil povratnik Jose Mourinho, se bo v četrtek udaril z bodočim drugoligašem Oviedom.

Atletico Madrid je v španskem prvenstvu uresničil osnovni cilj. Zagotovil si je že nastop v ligi prvakov, kjer bo v prihodnji sezoni nastopilo pet najboljših španskih klubov. Simeonejeva četa bo najverjetneje končala sezono na četrtem mestu. Danes jo čaka gostovanje pri Osasuni, ki se še lahko vmeša v boj za evropska mesta, pred dvobojem pa odmevajo govorice iz Turčije glede velike želje Fenerbahčeja, da bi v Istanbul pripeljal Jana Oblaka. 33-letni Škofjeločan še vedno spada med najboljše in najdražje vratarje na svetu. Barve Atletica brani od leta 2014, pogodba z rdeče-belimi pa ga veže do poletja 2028.

Zadnji Slovenec, ki je nosil dres Fenerbahčeja, je bil Oblakov nekdanji reprezentančni soigralec Miha Zajc. Tako je bil kapetan turškega velikana na evropski tekmi v Mariboru. Foto: Jure Banfi

Turški Haberler poroča, kako sta kandidata za novega predsednika v svojem volilnem programu kot eno izmed največjih želja glede igralskih okrepitev obkrožila prav ime slovenskega vratarja. Tako Aziz Yildrim kot tudi Hakan Safi se zanimata za Oblaka, ki brani za Atletico že 12 let, zadnjo lovoriko pa je proslavljal pred petimi leti, ko je postal španski prvak. Yildrim je poleg Oblaka na seznam želja uvrstil še kopico znanih imen kot so Serhou Guirassy, Romelu Lukaku, Alexander Sörloth in Kim Min-jae, pri Safiju pa se omenjajo tudi Rafael Leao, Pavlidis kot tudi še en vratar, Francoz Mike Maignan.

Kdo bo peti? Betis ali Celta?

Betis, ki je lani izgubil v finalu konferenčne lige, lahko v prihodnji sezoni zaigra v ligi prvakov. Foto: Reuters V španski la ligi bo sicer do konca prvenstva v ospredju boj za peto mesto, ki še pelje v ligo prvakov. Nasmiha se Betisu iz Seville, ki mu lahko še prekriža načrte Celta. Klub iz Viga se lahko z današnjo zmago nad Levantejem približa zeleno-belim na točko zaostanka.

Napeto je tudi v boju za obstanek. Oviedo, ki se bo v četrtek udaril z ranjenim madridskim Realom, pri katerem velja po koncu neuspešne sezone pričakovati velike spremembe, na trenerski položaj pa bi se lahko po dobrem desetletju vrnil Jose Mourinho, je že izpadel. Alaves in Levante sta tudi na mestih, ki vodijo v drugo ligo, a se še lahko rešita. Pri dnu lestvice bo še pestro, saj ne zaostajata veliko za zgornjimi sosedi na lestvici. Sevilla ima denimo le tri točke več od Alavesa, Elche, Mallorca, Espanyol in Girona pa zgolj dve.

Prvak Barcelona prihaja v sredo k Alavesu, ki se poteguje za obstanek in bi lahko prvakom v čast pred srečanjem postavil šampionski špalir.

