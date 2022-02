Nogometaši Atletica so v 25. krogu premagali Osasuno s 3:0. Jan Oblak je prvič po drugem januarju v la ligi zadržal mrežo nedotaknjeno, za vrhunec srečanja pa je z izjemnim golom poskrbel Luis Suarez. Vodilni Real je v drugem polčasu strl odpor Alavesa in zmagal s 3:0. Tri točke tudi za Barcelono, za katero je svoja prva dva gola zabil Pierre-Emerick Aubameyang.

Pierre-Emerick Aubameyang je na 14-ih premierligaških tekmah sezone za Arsenal zabil vsega štiri gole, na tretji za svoj novi klub Barcelono pa je dosegel prvenec v la ligi. In v istem polčasu je zabil še drugič. Učinkovit prvi polčas je zaokrožil Frankie de Jong. Barcelona je na derbiju dveh velikanov španskega nogometa proti Valencii tako že ob polčasu vodila s 3:0.

Valencia je po odmoru zapretila in znižala z zadetkom Carlosa Solerja, toda Pedri je s četrtim in zadnjim katalonskim golom nato spet ustavil nalet netopirjev Tri točke je tako ob izidu 1:4 z Mestalle odnesla Barcelona. Njen zaostanek za vodilnim Realom Madridom na četrtem mestu sicer ostaja visokih 15 točk, imajo pa eno odigrano tekmo manj.

Atletico po dolgem času zmagal v gosteh

Atletico je bil izpostavljen ogromnemu pritisku. Ko je med tednom doma ostal brez točk proti zadnjeuvrščenemu Levanteju, ta je zmagal šele drugič v tej sezoni, se je Diego Simeone naposlušal kritik. Los Colchoneros, ki jih čez nekaj dni čaka še kako pomemben evropski obračun z Manchester Unitedom v ligi prvakov, so na kritike odgovorili z všečno predstavo, v kateri so po dolgem času pokazati tisto, kar jih je v prejšnjih sezonah najbolj krasilo. Jan Oblak je prvič po 2. januarju ohranil mrežo nedotaknjeno, do tega dosežka pa mu je pomagala tudi sreča.

Atletico je po dolgem času zmagal na gostovanju v la ligi. Foto: Reuters Španski prvaki, ki so pred srečanjem v Pamploni na zadnjih petih gostovanjih v la ligi osvojili le točko, so odlično začeli dvoboj. Že v 3. minuti je navijače Osasune na stadionu El Sadar v slabo voljo spravil Joao Felix. Mladi Portugalec je dosegel tretji zadetek v tej sezoni. Gostitelji so bili jezni na sodnika, saj so pričakovali, da bo dosodil prekršek Luisa Suareza nad vratarjem Sergiom Herrero. Piščalka delivca pravice se ni oglasila, Oblak in soigralci so lahko proslavljali zgodnje vodstvo.

Gostitelji so bili zelo blizu izenačenju v 38. minuti, ko je hrvaški napadalec Ante Budimir po strelu z glavo zadel vratnico. Škofjeločan je bil že premagan, a mu je bila sreča naklonjena. Le dve minuti pozneje se je čuvaj mreže pri Atleticu izkazal z obrambo po neugodnem strelu Nacha Vidala.

Jan Oblak je po poldrugem mesecu končno dočakal prvenstveno tekmo, ki jo je končal brez prejetega gola. Foto: Reuters

V 59. minuti je Atletico podvojil vodstvo. Prednost prvakov je mojstrsko povišal Luis Suarez in dosegel deveti gol v sezoni. Joao Felix ga je zaposlil s podajo, nato pa je Urugvajec izkoristil neprevidnost vratarja Osasune, ki je zapustil svoja vrata. Z elegantnim udarcem z velike oddaljenosti ga je spretno premagal, za končnih 3:0 pa je v izdihljajih srečanja poskrbel prvi strelec Atletica v tej sezoni, Argentinec Angel Correa.

Trojček Nizozemca z 11-m, Real se je ogrel v drugem delu

Real Madrid je v zadnjih 30 minutah strl odpor Alavesa. Foto: Reuters Vodilni Real Madrid je po porazu v ligi prvakov v Parizu zaigral na domačem stadionu in upravičil vlogo favorita proti Alavesu. Prvi polčas še ni postregel z zadetki, v zadnji tretjini srečanja pa so se med strelce vpisali Marco Asensio, Vinicius Junior in Karim Benzema. Najboljši strelec španskega prvenstva je zadel v polno v sodnikovem podaljšku z bele točke.

Villarreal je v gosteh visoko premagal Granado s 4:1, kar štirje izmed petih zadetkov pa so bili doseženi z bele točke. Za rumeno podmornico je bil trikrat natančen Nizozemec Arnaut Danjuma.

Španska liga, 25. krog: Petek, 18. februar:

Elche : Rayo Vallecano 2:1 (0:0)

Carrillo 76., Ponce 84.; Fran Garcia 52. Sobota, 19. februar:

Granada : Villarreal 1:4 (0:2)

Milla 61./11-m; Danjuma 35./11-m, 39./11-m, 81./11-m, Gomez 90.+7



Osasuna : Atletico Madrid 0:3 (0:1)

Joao Felix 3., Suarez 59., Correa 89.

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo in zbral štiri obrambe.



Cadiz : Getafe 1:1 (1:1)

Negredo 45.+2; Mayoral 6./11-m Real Madrid : Alaves 3:0 (0:0)

Asensio 63., Vinicius Junior 80., Benzema 90.+1/11-m Nedelja, 20. februar:

Espanyol : Sevilla 1:1 (0:1)

Darger 50., Mir 36. R.K.: Kounde 76./Sevilla



Valencia - Barcelona

Betis - Mallorca

Athletic Bilbao - Real Sociedad Ponedeljek, 21. februar:

Celta Vigo - Levante