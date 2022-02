Drama v Barceloni, nora tekma tudi v Madridu. Oblak je bil premagan kar trikrat, a ...

Veselje branilca Atletica Maria Hermosa po zmagovitem zadetku Atletica v 89. minuti, ki je obnorel navijače. Rdeče-beli so prišli do zmage z igralcem manj.

Nogometaši Atletica so v 24. krogu španskega prvenstva v dramatičnem srečanju, polnem preobratov in zadetkov, premagali Getafe s 4:3 in skočili na četrto mesto. Jan Oblak je že na šestem zaporednem srečanju prejel vsaj dva zadetka, kar se mu pred tem v Španiji ni zgodilo še nikoli. Vodilni Real Madrid, ki se že pripravlja na torkov evropski spektakel v ligi prvakov proti PSG, je v soboto remiziral v gosteh pri Villarrealu (0:0). To je izkoristila Sevilla in se belim baletnikom po zmagi nad Elchejem (2:0) približala na –4. Barcelona se je v nedeljo z remijem razšla z Espanyolom (2:2).

Mestni obračun v okviru 24. kroga španskega nogometnega prvenstva med Espanyolom in Barcelono, takoimenovan derbi "El catalonico", se je končal z neodločenim izidom 2:2. Končni rezultat je v 96. minuti s strelom z glavo postavil Luuk de Jong.

Barcelona je za las ohranila serijo osmih tekem brez poraza v la ligi - nazadnje je izgubila v začetku decembra proti Betisu, Espanyol pa še eno sezono ostaja brez zmage na domačem stadionu proti mestnemu tekmecu. Ta niz je zdaj star že petnajst let.

Pedri je Barcelono popeljal v vodstvo. Foto: Guliverimage

Barcelona je povedla v drugi minuti z zadetkom Pedrija, domači so do preobrata prišli z goloma Sergija Dardera (40.) in Raula de Tomasa (64.), veselje domačih gledalcev pa je pokvaril nizozemski napadalec de Jong, ki je v zadnji akciji tekme z desetih metrov matiral vratarja Diega Lopeza.

Festival zadetkov

Da bi lahko tudi v soboto na mestnem obračunu med Atleticom in Getafejem spremljali festival zadetkov, je namignila že prva minuta. Zvezni igralec Getafeja Oscar Rodriguez je s prostega strela ogrel dlani Jana Oblaka. Škofjeločan se je izkazal, žogo s konicami prstov odbil v kot in preprečil ekspresno vodstvo gostov.

V 7. minuti je sodnik po padcu Luisa Suareza v kazenskem prostoru Getafeja pokazal na belo točko. Gostje so protestirali, a je ostalo pri prvotni odločitvi delivca pravice. Žogo je v svoje roke vzel prav izkušeni napadalec iz Urugvaja, nato pa je vratar Getafeja David Soria prebral njegovo namero in ubranil 11-metrovko.

Argentinec Angel Correa se je v prvem polčasu dvakrat vpisal med strelce. Foto: Reuters

Mreži sta mirovali do 20. minute, nato pa se je začel strelski šov. Sprva se je smejalo domačim navijačem, v polno sta v 21. in 27. minuti zadela južnoameriška soseda Angel Correa in Matheus Cunha. Ko se je že zdelo, da bo Atletico vendarle našel pot iz rezultatske krize in osrečil navijače z zanesljivo zmago, še kako pomembno v boju za (naj)višja mesta v la ligi, pa je sledil neverjeten preobrat. Klub iz predmestja Madrida je vrnil udarec.

Najprej je znižal Borja Mayoral, kapetan slovenske reprezentance je bil ob njegovem strelu nemočen, nato pa je sledil popoln preobrat, ko je dvakrat z bele točke, obakrat na podoben način (Oblak je krenil v njegovo desno smer, Turek pa je meril v levo), zadel Enes Ünal

Turški reprezentant Enes Ünal je v prvem polčasu dvakrat z bele točke premagal Jana Oblaka. Slovenski vratar še nikoli v karieri ni prejemal tako veliko zadetkov. Na zadnjih šestih tekmah se je njegova mreža zatresla kar 15-krat. Na vsaki tekmi je bil premagan vsaj dvakrat. Foto: Reuters

Getafe je povedel s 3:2, a je Atletico po drugem zadetku Corree, doseženim že v sodnikovem podaljšku, še pred koncem prvega dela izenačil na 3:3!

Drugi polčas se ni začel najbolje za Atletico, saj si je Felipe Augusto po brutalnem prekršku nad Maurom Arambarrijem prislužil izključitev. Rdeče-beli so tako ostali z igralcem manj, Getafe pa je začutil svojo priložnost in še odločneje krenil proti vratom trikratnih evropskih podprvakov.

Brutalen prekršek Felipeja za rdeči karton:

Dónde vas Felipe criatura pic.twitter.com/Gv9wOJztWz — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) February 12, 2022

V 74. minuti je zapretil Nemanja Maksimović. Srb, ki se je pred leti dokazoval tudi v 1. SNL v dresu Domžal, je poslal žogo mimo vrat, 15 minut pozneje pa so navijači Atletica noreli od sreče. Rezervist Mario Hermoso, ki je v 60. minuti, po izključitvi Felipeja, vskočil v igro namesto Suareza, je z atraktivnim strelom znova popeljal v vodstvo Atletico.

𝗖𝗼𝗿𝗮𝗷𝗲 y 𝗰𝗼𝗿𝗮𝘇𝗼́𝗻 ❤️🤍 pic.twitter.com/V38Ao71RHI — Atlético de Madrid (@Atleti) February 12, 2022

V sodnikovem podaljšku je po strelu Maksimovića z roba kazenskega prostora zadišalo po izenačenju, a je žoga po strelu Srba za las švignila mimo vratnice. Ni manjkalo veliko, pa bi Oblak še drugo tekmo zapored v la ligi prejel štiri zadetke, kar se mu sicer pred nedavnim porazom v Barceloni (2:4) na 251 tekmah španskega prvenstva ni zgodilo še nikoli. Ostalo je pri 4:3 in ogromnem veselju branilcev španskega naslova, ki so se na lestvici vsaj do nedelje povzpeli na četrto mesto.

Bale se je vrnil po šestih mesecih

Sobotni derbi na La Ceramici med Villarrealom in Realom Madridom, oba španska kluba sta se v ligi prvakov prebila med 16 najboljših, se je končal brez zadetkov. Beli baletniki na dvoboju niso zaigrali z najmočnejšo zasedbo, saj jih v torek čaka zelo pomemben obračun osmine finala lige prvakov proti PSG.

Gareth Bale je predstavljal veliko nevarnost obrambi Villarreala. Foto: Reuters

Trener Carlo Ancelotti je spočil kar nekaj prvokategornikov (Karim Benzema in Ferland Mendy sploh nista nastopila, Luka Modrić je vstopil v igro šele v 78. minuti …), prvič po 28. avgustu pa je za Real zaigral Gareth Bale. Valižan si je pripravil kar nekaj zrelih priložnosti, zadel je tudi okvir vrat. Prečko je v zadnjih minutah srečanja zatresel tudi srbski rezervist Luka Jović.

Drugouvrščena Sevilla, ki bo prihodnji teden na tekmi 1/16 finala evropske lige gostila zagrebški Dinamo, se je s petkovo zmago Realu približala na štiri točke zaostanka. Za Sevillo je to prva zmaga po več kot enem mesecu oziroma tremi zaporednimi remiji, hkrati pa deseta pred domačimi gledalci v tej prvenstveni sezoni.

Španska liga, 24. krog: Petek, 11. februar

Sevilla : Elche 2:0 (0:0)

Papu Gomez 70., Mir 76. Sobota, 12. februar:

Cadiz : Celta Vigo 0:0 Villarreal : Real Madrid 0:0



Rayo Vallecano : Osasuna 0:3 (0:2)

Moncayola 8., Garcia 40., Kike 90.+3



Atletico Madrid : Getafe 4:3 (3:3)

Correa 21., 45.+3, Cunha 27., Hermoso 89.; Mayoral 30., Ünal 37./11-m, 42./11-m; R.K.: Felipe 56./Atletico

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo in zbral eno obrambo.

Luis Suarez (Atletico) je v 9. minuti zapravil 11-m. Nedelja, 13. februar:

Alaves : Valencia 2:1 (1:0)

Loum 14., Joselu 76./11-m; Guedes 62./11-m Levante : Betis 2:4 (1:3)

Gomez 43., 47.; Fekir 14., 49., Gonzalez 29., Carvalho 42. R.K.: Soldado 74./Levante Real Sociedad : Granada 2:0 (1:0)

Oyarzabal 36./11-m, Rafinha 74. Espanyol : Barcelona 2:2 (1:1)

Darder 40., de Tomas 64.; Pedri 2., de Jong 90.+6. R.K.: Pique 90.+2/Barcelona, Melamed 90.+3/Espanyol Ponedeljek, 14. februar:

21.00 Mallorca - Athletic Bilbao