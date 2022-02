Nor derbi v Barceloni! Oblaku se kaj takšnega ni zgodilo še nikdar.

Simeonejev Atletico, Argentinec ni v svoji trenerski karieri še nikoli z rdeče-belimi zmagal na Camp Nouu, je padel na peto mesto, kar je slaba spodbuda pred zahtevnim nadaljevanjem sezone, v katerem ga čakata tudi spopada osmine finala lige prvakov proti Manchester Unitedu. Barcelona je v okvir Oblakovih vrat usmerila štiri strele, prav vsi štirje so zatresli mrežo kapetana slovenske reprezentance.

Statistični podatek, ki Jana Oblaka ne navdaja z zadovoljstvom:

⚠️ | QUICK STAT



Following today's match against Barcelona, Jan Oblak now has the lowest save percentage (44.4%) among all 140 goalkeepers with at least 3 appearances in the top 5 European leagues in 2021/22.



A campaign to forget for Atlético Madrid's shot-stopper. pic.twitter.com/ddT4XOYCFI