Atletico kupil Danca, Oblak še v izolaciji

Daniel Wass je lani blestel v kvalifikacijah za SP 2022 in na Euru, kjer je Danska izpadla v polfinalu. Foto: Reuters

Španski nogometni prvak Atletico Madrid, katerega ključni člen je slovenski vratar Jan Oblak, je podpisal pogodbo z danskim reprezentantom Danielom Wassom. Kot so sporočili iz Atletica, so z 32-letnikom podpisali 18-mesečno pogodbo. Po ocenah medijev so atleti njegovemu dosedanjemu klubu Valencii odšteli 2,7 milijona evrov ter dodatke.