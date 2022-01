Norišnica v Madridu! Sanjski preobrat Atletica, Oblak spet pisal zgodovino.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mario Hermoso je v sodnikovem podaljšku popeljal Atletico do dragocene zmage s 3:2.

Mario Hermoso je v sodnikovem podaljšku popeljal Atletico do dragocene zmage s 3:2. Foto: Reuters

Španski nogometni prvak Atletico je uprizoril izjemen preobrat. Po prvem polčasu je proti Valencii doma zaostajal z 0:2, na koncu pa, dva zadetka je dosegel v zadnjih minutah, premagal netopirje s 3:2. Jan Oblak je šele kot četrti vratar v zgodovini španskega prvenstva vknjižil jubilejni 250. nastop. Drugouvrščena Sevilla je doma remizirala s Celto in zaostanek za vodilnim Realom, ki bo v nedeljo gostil Elche, znižala na tri točke. Betis se je po prepričljivi zmagi pri Espanyolu utrdil na tretjem mestu.

Slovenski vratar Jan Oblak je z Atleticom le prekinil neuspešni niz, v katerem so rdeče-beli izpadli iz pokalnega tekmovanja (0:2 v San Sebastianu), pred tem pa obstali še v polfinalu španskega superpokala. Aktualni španski prvaki, ki jim v tej sezoni v prvenstvu ne gre vse po načrtih, so po hudem boju, ki je postregel z epskim zaključkom, strli odpor devetouvrščene Valencie in zmagali s 3:2.

Mladi ameriški napadalec je tako proslavljal zadetek proti Atleticu. Foto: Reuters

Rdeče-belim sprva ni kazalo najbolje. Gostje so povedli v 24. minuti. Oblaka je z izjemno natančnim strelom z roba kazenskega prostora ob nepozorni obrambi Atletica premagal reprezentant ZDA, 19-letni napadalec Yunus Musah. Tik pred koncem prvega dela je neodločnost zadnje vrste španskih prvakov kaznoval še Hugo Duro. Španec, ki nastopa za netopirje kot posojen igralec Getafeja, je brez večjih težav premagal Oblaka in priigral Valencii lepo prednost po prvem polčasu.

Veselje Angela Corree in Luisa Suareza, dveh najboljših strelcev Atletica v tej sezoni, po izenačenju na 2:2. Foto: Reuters

V 64. minuti je posijal žarek upanja za Atletico. Rezervist Matheus Cunha, ki je v igro vstopil le šest minut pred tem, je znižal zaostanek na 1:2. Pritisk Atletica se je stopnjeval, v zadnji minuti rednega dela pa je za izenačenje poskrbel Angel Correa. Sodnik je pokazal, da se bo v podaljšku igralo še sedem minut, nato pa se je Mario Hermoso v tretji minuti sodnikovega podaljška spretno prikradel pred vrata Valencie in poskrbel za popoln preobrat. Sledil je delirij navijačev Atletica na Wanda Metropolitanu in trenerja Diega Simeoneja, ki si je lahko oddahnil, saj je Atletico prekinil niz slabših rezultatov, hkrati pa ostaja na četrtem mestu. Za tretjeuvrščenim Betisom s tekmo manj zaostaja štiri točke.

Nov zgodovinski mejnik Oblaka

Škofjeločan, ki je nedavno dopolnil 29 let, je branil že na 250. tekmi španskega prvenstva. Tovrsten dosežek je v zgodovini la lige uspel le trem vratarjem. Rekorder je legendarni čuvaj mreže madridskega Reala Iker Casillas (468), drugi je dolgoletni vratar Barcelone Victor Valdes, tretji pa Bask Gorka Iraizoz (Athletic Bilbao).

Jan Oblak cumple 250 partidos en Primera División y se convierte en el cuarto portero en hacerlo con un mismo equipo en este siglo:



468 🇪🇸Casillas (Real Madrid)

387 🇪🇸Valdés (Barcelona)

315 🇪🇸Iraizoz (Athletic)

250 🇸🇮Oblak (Atlético de Madrid) pic.twitter.com/XI4qakJpuv — BeSoccer Pro (@BeSoccerPro) January 22, 2022

Real lahko pobegne Sevilli na +6

Karim Benzema, prvi strelec la lige, je med tednom v pokalu počival. Foto: Guliverimage Vodilni Real Madrid se bo še drugič ta teden pomeril z Elchejem. V pokalu ga je s skrajnimi močmi izločil po podaljšku (2:1), a takrat trener Carlo Ancelotti ni računal na najmočnejšo postavo. Spočil je kar nekaj igralcev, manjkala sta denimo najboljši strelca Karim Benzema in Vinicius Jr., ni bilo tudi hrvaškega zvezdnika Luke Modrića in brazilskega branilca Ederja Militaa.

Če bodo beli baletniki uspešni, bodo prednost pred Sevillo povišali na šest točk. Andaluzijci so namreč v soboto doma le remizirali s Celto. Po prvem polčasu je kazalo še slabše, saj so gostje iz Viga vodili z 2:0, nato pa je Sevilla prek Papuja Gomeza in Oliverja Torresa izenačila na 2:2.

Mladi napadalec Ansi Fati si je na gostovanju Barcelone v Bilbau poškodoval mišico. Najbolj črne napovedi pravijo, da bi lahko sledil nekajmesečni premor za španskega reprezentanta. Foto: Reuters

Barcelona se vrača v Baskijo, kjer je med tednom po hudem boju izpadla iz pokalnega tekmovanja. Athletic je zmagal po podaljšku s 3:2, za dodatno slabo voljo v vrstah Blaugrane pa sta poskrbeli še poškodbi Pedrija in Ansuja Fatija, ki sta se nevadno vrnila po daljši odsotnosti. Katalonce tokrat čaka gostovanje pri Alavesu.

Špansko prvenstvo, 22. krog: Petek, 21. januar:

Espanyol : Betis 1:4 (1:2)

de Tomas 14.; Iglesias 31., 53., Rodriguez 36., Willian Jose 76.; R.K.: de Tomas 81./Espanyol Sobota, 22. januar:

Levante : Cadiz 0:2 (0:1)

Negredo 34., Sanchez 73.; R.K.: Lisci 76./Levante



Villarreal : Mallorca 3:0 (2:0)

Russo 12./ag., Trigueros 34., Parejo 87./11-m; R.K.: Russo 86./Mallorca



Sevilla : Celta Vigo 2:2 (0:2)

Gomez 71., Torres 76.; Cervi 37., Aspas 40.



Atletico Madrid : Valencia 3:2 (0:2)

Cunha 64., Correa 90., Hermoso 90.+2; Musah 24., Duro 44.

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo. Nedelja, 23. januar:

14.00 Granada - Osasuna

16.15 Real Madrid - Elche

18.30 Rayo Vallecano - Athletic Bilbao

18.30 Real Sociedad - Getafe

21.00 Alaves - Barcelona