Nočna mora Jana Oblaka. Kamenjali avtobus Atletica, nato ta še izpadel iz pokala.

Nogometaši madridskega Atletica so v sredo doživeli kar dva udarca. Prvega dobesedno, saj so jezni navijači Real Sociedada kamenjali in poškodovali njihov avtobus, ko se je Simeonejeva četa bližala stadionu v San Sebastianu, drugega pa na zelenici Arene Reale, kjer so v osmini finala španskega pokala izgubili proti tekmecu iz Baskije (0:2). Tako so le šest dni po neuspehu v španskem superpokalu izpadli še iz drugega tekmovanja. Jan Oblak si je za predstavo v San Sebastianu prislužil najvišje ocene v svoji ekipi, a se leto 2022 zanj vseeno spreminja v nočno moro.

Obdobja neprepričljivih predstav Atletica, v katerih ne manjka nezbranosti in napak osrednjega dela obrambe, kar ni konec. Izbranci Diega Simeoneja so na pokalni dvoboj osmine finala španskega pokala v San Sebastian odpotovali z željo, da prvič po letu 2018 napredujejo med najboljših osem in ostanejo v igri za lovoriko. Želja se jim ni izpolnila. Na dvoboju, na katerem si niso priigrali veliko priložnosti, so ostali praznih rok (0:2), za dodatno slabo voljo pa so poskrbeli še razgreti domači privrženci, ki so pred srečanjem kamenjali in poškodovali klubski avtobus španskih prvakov.

"Ti dogodki niso vplivali na poznejši potek srečanja," je po novem bolečem porazu Atletica poudaril temperamentni Argentinec, ki je v času napadov sedel v prvi vrsti in bil še kako izpostavljen sramotnemu dogajanju. Napadi domačih huliganov so ga hitro vrgli iz tira. To dokazujejo tudi videoposnetki, na katerih stoji ob vozniku avtobusa in besno gestikulira policistom. Prepričan je, da so jih pustili na cedilu in da si ne bi smeli dovoliti česa podobnega.

Ko je avtobus zapeljal mimo množice domačih privržencev, ob njem namreč ni bilo več varuhov reda. Sovražno nastrojeni huligani Real Sociedada so zasuli avtobus s kamni in najrazličnejšimi predmeti ter povzročili škodo. O tem pričajo tudi razbita okna na avtobusu. Nogometaši Atletica so se ob tem naposlušali žvižgov in žalitev.

Real Sociedad izločil španskega prvaka

Po nič kaj prijazni dobrodošlici so nogometaši Atletica doživeli razočaranje še na stadionu. Na Areni Reale so izgubili proti Real Sociedadu (0:2) in izpadli iz pokalnega tekmovanja. Dvoboj se je začel dinamično, na obeh straneh se je zatresel okvir vrat (zadela sta ga Belgijca Adnan Januzaj in Yannick Carrasco), nato pa se je začelo smejati gostiteljem.

Nogometaši Atletica so od dvoboja v San Sebastianu pričakovali bistveno več. Foto: Reuters

Izkoristili so nezbranost obrambne vrste madridskega velikana, v tem je prednjačil zlasti Brazilec Felipe, in dvakrat zatresli Oblakovo mrežo. Kapetana slovenske reprezentance, ki je branil vso tekmo, sta premagala nekdanji veliki up Manchester Uniteda Adnan Januzaj (izjemen skok med tremi nogometaši Atletica in natančen strel z glavo) in Norvežan Alexander Sorloth, s katerim bo imel Škofjeločan kot kapetan slovenske reprezentance opravka tudi v letošnji izvedbi lige narodov.

Le še prvenstvo in liga prvakov

Diego Simeone je z Atleticom padel v rezultatsko krizo. Foto: Reuters Trener Simeone se spopada z vse ostrejšimi kritikami na račun vodenja ekipe. Navijači vse bolj dvomijo, da bi Atletico pod njegovim vodstvom še lahko napredoval. Sezona resda še ponuja svoje izzive. Atletico za zdaj v prvenstvu zaseda četrto mesto. Za vodilnim Realom s tekmo manj zaostaja 16 točk, iz pokala je izpadel, v superpokalu je pot končal še pred finalom, priložnost, da bi mu v tej sezoni vendarle uspel podvig, ki bi odmeval v nogometnem svetu, pa se mu še nasmiha v ligi prvakov. Tam se bo v osmini finala spopadel z ranjenim Manchester Unitedom, ki mu v angleškem prvenstvu ne cvetijo rožice in tudi vidi najlepše možnosti za lepšo sezono v Evropi.

Pred Atleticom so torej zahtevni dnevi. V soboto bo gostil Valencio, prihodnji konec tedna pa odhaja na gostovanje na Camp Nou k Barceloni, ki se želi dokopati do vozovnice za ligo prvakov in se prebiti med štiri najboljše ekipe španskega prvenstva.

Med zimskim prestopnim rokom so se razširile govorice, da bi lahko Luis Suarez nadaljeval kariero kot posojen nogometaš Atletica pri Aston Villi, kjer bi združil moči z nekdanjim soigralcem pri Liverpoolu, zdaj pa trenerjem Stevenom Gerrardom. Foto: Reuters

"Smo Atletico. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da se vrnemo na zmagovita pota," je branilec Mario Hermoso prepričan, da bo Atletico prebrodil krizo in začel znova navduševati navijače. Optimistično razmišlja tudi Simeone, ki znova ni mogel računati na udarni obrambni dvojec. Zaradi kazni je manjkal Urugvajec Jose Maria Gimenez, zaradi poškodbe pa Črnogorec Stefan Savić.

Oblak branil tudi v pokalu

Oblak si je za nastop v San Sebastianu prislužil najvišje ocene v svoji ekipi. Pri zadetkih je bil nemočen, se je pa izkazal z obrambama nevarnih strelov Davida Silve in Alexandra Sorlotha. Najslabšo oceno je prejel Felipe. Foto: Guliverimage Kapetan slovenske nogometne reprezentance in prvi vratar Atletica Jan Oblak ne more biti zadovoljen z dogajanjem v tej sezoni, v kateri z rdeče-belimi prvič v karieri brani naslov španskega prvaka. Po "črnem" decembru, v katerem je Atletico na vseh štirih prvenstvenih tekmah ostal brez točk, navijače pa v dobro voljo spravil le z zmago v Portu, ki je madridskemu velikanu zagotovila napredovanje v osmino finala lige prvakov, se je za trenutek zazdelo, da bodo Los Colchoneros le ujeli zmagoviti ritem in začeli naskakovati višja mesta.

V leto 2022 so vstopili z zmago nad neposrednim sosedom na lestvici, mestnim rivalom Rayo Vallecano (2:0), in prekinili niz skromnih rezultatov v domačem prvenstvu. Oblak je po petih tekmah la lige končno dočakal dvoboj, na katerem je ohranil mrežo nedotaknjeno.

Le štiri dni pozneje, 6. januarja, je na stadionu Wanda Metropolitano odjeknila petarda. Atletico je v španskem pokalu zlahka izločil tretjeligaša Rayo Majadahonda (5:0). Na tej tekmi je presenetljivo prav tako branil Oblak. Čeprav se je trener Diego Simeone v zadnjih sezonah na pokalnih srečanjih odločal drugačne in je med vratnicama priložnost ponavadi dočakal rezervni vratar, je tokrat vseeno branil Slovenec. Rezervni čuvaj mreže, 30-letni Francoz Benjamin Lecomte, ni dočakal krstnega nastopa, ampak znova obsedel na klopi.

Jan Oblak je petkratni dobitnik priznanja zamora. Tega prejme vratar španskega prvoligaša, ki je (če je branil na najmanj 28 tekmah) prejel najmanj zadetkov v sezoni. V tej je Oblak v španskem prvenstvu na 20 tekmah prejel že 24 zadetkov. Manj zadetkov od Atletica je prejelo kar devet klubov, kar je bil v prejšnjih sezonah skoraj nepredstavljiv podatek. Foto: Guliverimage

Morda je bil to tudi Simeonejev poklon Oblaku za 29. rojstni dan, ki ga je praznoval 9. januarja. Pri Atleticu sodelujeta že osem let, Argentincu pa v svetu najbolj opevanih nogometnih strategov na svetu skoraj ni enakega, saj španskega velikana brez prestanka vodi že dobrih deset let.

Navijači bi najraje pozabili na zadnji teden

Joajo Felix in Hector Herrera nista skrivala razočaranja po izpadu iz pokala. Foto: Reuters No, ko se je po dveh zaporednih zmagah zazdelo, da se Atletico vrača k starim navadam in premaguje tekmece brez prejetega zadetka, pa je gostovanje pri Villarrealu potrdilo prisotnost težav, s katerimi si Simeonejevi varovanci ponavadi niso belili glav. Dvoboj na Madrigalu je pokazal, da obramba Atletica še zdaleč ni več tako trdna, kot je bila v bližnji preteklosti. Na primer v šampionski sezoni 2020/21.

Na razburljivem srečanju, ki so ga zaznamovali neverjeten lob (skoraj s sredine igrišča) Angela Corree, ubranjena 11-metrovka Oblaka, a tudi nekaj manj posrečenih posredovanj obrambe Atletica, so Madridčani ostal brez zmage. Razburljiv dvoboj se je končal z remijem (2:2), Atletico je ostal brez skoka na tretje mesto prvenstvene lestvice.

Po remiju z Villarrealom je sledil teden, ki bi ga privrženci Atletica najraje izbrisali iz spomina. Njihovi ljubljenci so izpadli iz boja za lovoriko v dveh tekmovanjih. Najprej so v Savdski Arabiji v polfinalu španskega superpokala, zgodilo se je prejšnji četrtek, ostali praznih rok proti Athleticu (1:2). Po tej tekmi je o tem, da Atleticu resnično ne gre vse po načrtih, potarnal tudi Oblak. S svojo predstavo ni razočaral in v Riadu preprečil še izdatnejši poraz Madridčanov.

Real Sociedad je po domači zmagi nad Atleticom postal šesti četrtfinalist španskega pokala. Foto: Reuters

No, v sredo pa je sledilo novo razočaranje. Tokrat je Atletico v osmini finala španskega pokala gostoval v San Sebastianu. V Baskijo, kjer je pred leti v modro-belem dresu navduševal Antoine Griezmann, se je odpravil brez poškodovanega francoskega napadalca. Čeprav se je igrala pokalna tekma, je znova v vratih stal Slovenec, a ni mogel preprečiti novega neuspeha Atletica. Aktualni španski prvak je izpadel še iz španskega pokala.

Real Sociedad mu je prizadejal nov udarec, pred Atleticom pa je negotovo nadaljevanje sezone. V Španiji vlada prepričanje, da Atletico v zadnjih desetih letih, odkar ga vodi Simeone, že dolgo ni doživljal tako resne krize neprepričljive igre. In to ravno v sezoni, v kateri brani naslov španskega prvaka ...