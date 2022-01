Mallorca že v četrtfinalu, zvečer bo vroče v Sevilli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Španiji se konec tedna v senci superpokalnega tekmovanja, v katerem se bosta v nedeljo v Savdski Arabiji za lovoriko udarila Real Madrid in branilec naslova Athletic Bilbao, igrajo uvodne tekme osmine finala španskega pokala. Kot prva se je med osem najboljših uvrstila Mallorca, zvečer pa bo plenil pozornost vroči seviljski derbi med Betisom in Sevillo. Oblakov Atletico bo v sredo gostoval pri Real Sociedadu, dan pozneje se bosta v ponovitvi zadnjega pokalnega finala pomerila Athletic Bilbao in Barcelona.