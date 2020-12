Velik šok za Barcelono, Oblak najboljši v Španiji #video

Nogometaši Atletica iz Madrida so s pomočjo Jana Oblaka, ki je v soboto nosil kapetanski trak, premagali Valladolid (2:0) in po sedmi zaporedni zmagi v španskem prvenstvu prevzeli vodstvo na lestvici. Branilec naslova Real Madrid, z njim se bo Atletico pomeril v prihodnjem krogu, je v derbiju 12. kroga v gosteh ugnal Sevillo (1:0), Barcelona pa je nepričakovano ostala brez točk pri Cadizu (1:2) in znova razočarala številne navijače.

Barceloni na sobotnem gostovanju pri Cadizu na stadionu Ramón de Carranza, prvem po letu 2005, ni šlo kaj dosti po načrtih. Po prvem polčasu je zaostajala z 0:1. Lionel Messi, Philippe Coutinho in Antoine Griezmann so zaman čakali na pravo priložnost, še najlepšo je imel pri gostih Danec Martin Braithwaite, a je ostalo pri vodstvu Cadiza, za katerega je v 9. minuti zadel v polno Alvaro Gimenez.

V drugem polčasu je žarek upanja za Katalonce posijal v 58. minuti, ko je Jordi Alba podal v kazenski prostor, nato pa je domači branilec Pedro Alcala nehote premagal lastnega vratarja.

Zadetek Alvara Negreda po napaki obrambe Barcelone:

negredo oyuna girdikten 1 dakika sonra barça'yı vurmuş.

Veselje Barcelone po izenačenju ni trajalo dolgo, le pet minut pozneje je 35-letni veteran Alvaro Negredo, ki je v igro vstopil le nekaj trenutkov pred tem, kaznoval hudo napako obrambe Barcelone. Pripetila se je Francozu Clementu Lengletu in vratarju Marc-Andreju ter Stegnu, nekdanji španski reprezentant pa je spretno izkoristil darilo in znova popeljal Cadiz v vodstvo. Sledil je pritisk Barcelone, ki so proti vratom gostiteljem usmerili več kot 20 strelov, a se rezultat ni več spreminjal. Argentinski vratar Jeremias Ledesma je bil vselej na pravem mestu.

Cadiz, povratnik v la ligo, je tako po zmagi v gosteh nad Realom proslavil še drugo zelo odmevno zmago v tej sezoni in se na lestvici povzpel na visoko peto mesto!

Oblak popeljal Atletico na vrh s kapetanskim trakom

Atletico je proti Valladolidu vknjižil že sedmo zaporedno prvenstveno zmago v tej sezoni in skočil na prvo mesto. Jan Oblak je ob odsotnosti Kokeja nosil kapetanski trak in pomagal gostiteljem do nove zmage brez prejetega zadetka. Atletico je v desetih krogih prejel le dva zadetka, Škofjeločan pa je kar osemkrat končal dvoboj z nedotaknjeno mrežo. V polno sta v drugem polčasu zadela njegova soigralca Thomas Lemar in Marcos Llorente, obe asistenci pa je prispeval Kieran Trippier.

Rdeče-beli v tej sezoni v la ligi še ne poznajo poraza, skupno pa so brez poraza že 26 tekem zapored, kar je deveti najdaljši niz v zgodovini tekmovanja. Absolutni rekord la lige je v rokah Barcelona, ki se lahko pohvali z obdobjem, v katerem je ostala neporažena v španskem prvenstvu kar 43 dvobojev zapored.

Atletico čaka v torek zelo pomembno srečanje v ligi prvakov, kjer v boju za napredovanje v osmino finala lige prvakov ne sme izgubiti pri avstrijskem prvaku Salzburgu.

Zidane si je lahko oddahnil

Beli baletniki so si z zmago v Sevilli povzdignili samozavest, ki jo bodo potrebovali že med tednom, ko se bodo potegovali za evropsko pomlad v ligi prvakov. Real Madrid v zadnjem obdobju ni v dobri formi. Pred gostovanjem v Andaluziji je na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih le enkrat zmagal in kar trikrat izgubil, s tesno zmago (1:0) pa se je Zinedine Zidane rešil najhujšega, saj se mu je že tresel stolček Realove klopi.

Avtogol vratarja Seville Yassineja Bounouja:

#onilekickoff

Real Madrid takes the lead



Sevilla 0-1 Real Madrid



Yassine Bounou 56’⚽️og#SevillaFCRealMadrid



pic.twitter.com/pMUMovWJ8n — Oniletvng (@Oniletvng) December 5, 2020

Sevilla je po visokem domačem porazu v ligi prvakov proti Chelseaju, ki ga je s štirimi zadetki zaznamoval Francoz Olivier Giroud, ostala še brez točk proti Realu. Tragični junak je postal 29-letni maroški vratar Yassine Bounou, ki je žogo po tem, ko jo je po podaji Ferlanda Mendyja zgrešil napadalec Reala Vinicius, nehote preusmeril v lastno mrežo. V naslednjem krogu španskega prvenstva se bosta v velikem mestnem derbiju pomerila Real in Atletico.

Zinedine Zidane se je zelo razveselil dragocene zmage na derbiju v Sevilli. Foto: Reuters

Real Sociedad, ki je v četrtek v evropski ligi doma remiziral proti Rožmanovi Rijeki (2:2), v nedeljo brez prvega strelca Mikela Oyarzabala gostuje pri baskovskemu sosedu Alavesu. V petek je Celta v uvodni tekmi 12. kroga v Bilbau z 2:0 premagala Athletic.

Špansko prvenstvo, 12. krog: Petek, 4. december:

Athletic Bilbao : Celta 0:2 (0:0)

Mallo 61., Aspas 78. Sobota, 5. december:

Levante : Getafe 3:0 (2:0)

Roger 5., Gomez 17., de Frutos 57.;R.K.: Chema 7., Djene 77./oba Getafe



Sevilla : Real Madrid 0:1 (0:0)

Bounou 56./ag.



Atletico Madrid : Valladolid 2:0 (0:0)

Lemar 56., Llorente 72.

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.



Cadiz : Barcelona 2:1 (1:0)

Gimenez 9., Negredo 63.; Alcala 58./ag. Nedelja, 6. december:

14.00 Granada - Huesca

16.15 Osasuna - Betis

18.30 Villarreal - Elche

21.00 Alaves - Real Sociedad Ponedeljek, 7. december:

21.00 Eibar - Valencia