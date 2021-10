Real Madrid utišal Camp Nou, Barcelona ni tega doživela že 56 let

Veliki derbi španskega prvenstva med Barcelono in Realom je pripadel Madridčanom. Beli baletniki so v nedeljo osvojili Camp Nou, premagali Katalonce z 2:1 in izbrancem Ronalda Koemana prizadejali novo zaušnico. Real je prevzel vodstvo na lestvici. Zvečer ga lahko po točkah ujame Oblakov Atletico, ki se bo pomeril z Real Sociedadom.

Krog sta sicer odprli Osasuna in Granada in se razšli brez zmagovalca. Valencia je v soboto po zaostanku z 0:2 z goloma v sodnikovem podaljšku drugega polčasa vendarle osvojila točko proti Mallorci, Athletic Bilbao pa je odpravil Villarreal.

Izjemno "špansko" nedeljo sta s festivalom zadetkom, na katerem se je bolj smejalo gostiteljem, odprla Sevilla in Levante. Andaluzijci so zmagali s 5:3 in se povzpeli na vrh. Le nekaj ur pozneje je Sevillo na prvem mestu zamenjal Real Madrid. Beli baletniki so v el clasicu, prvem po dolgem obdobju, ki je minil tako brez dolgoletnega zvezdnika kraljevega kluba Cristiana Ronalda kot tudi donedavnega "čarovnika" pri Barceloni Lionela Messija, zadali Kataloncem hud udarec.

Veselje Davida Alabe po zadetku v prestolnici Katalonije. Foto: Reuters

Na Camp Nouu, kjer se je zbralo 86.422 gledalcev, so zmagali z 2:1 in že četrtič zapored premagali največjega zgodovinskega rivala. Tako negativen niz proti Realu se je Barceloni nazadnje pripetil pred 56 leti. Če je Real po zmagi zavzel vodilni položaj in spravil navijače v dobro voljo, pa so izbranci Ronalda Koemana prejeli nov dokaz, da se bodo lahko v tej sezoni le težko enakovredneje kosali z elito.

Real je dobil zadnje štiri derbije proti Barceloni:

V prvem polčasu je mrežo Marc-Andreja ter Stegna zatresel David Alaba. Avstrijski zvezdnik, ki se je v Madrid preselil iz Münchna, je tako dosegel svoj strelski prvenec na največjem španskem nogometnem derbiju. Prednost gostov je v sodnikovem podaljšku povišal Lucas Vasquez, gostitelji pa so le nekaj sekund pred koncem sedemminutnega sodnikovega podaljška prek Sergia Agüera znižali na končnih 1:2.

Katalonci so sredi prvega polčasa objokovali zapravljeno priložnost Sergina Desta za vodstvo z 1:0, ko je z neposredne bližine zgrešil skoraj prazna vrata. Foto: Reuters

Za najboljšega igralca tekme je bil proglašen slovenski severni sosed Alaba. Njegov trener Carlo Ancelotti je dočakal prvo zmago v karieri na kultnem stadionu Barcelone.

Zvečer se bosta udarili še dve moštvi, ki zasedata mesti pri vrhu. Jan Oblak in njegov Atletico Madrid bosta namreč gostila trenutno vodilni Real Sociedad.

Jan Oblak bo z Atleticom doma pričakal vodilni Real Sociedad. Foto: Guliverimage

Zastor nad krog bo padel v ponedeljek, ko bomo pospremili še dvoboj Getafeja in Celte iz Viga.

Špansko prvenstvo, 10. krog: Petek, 22. oktober:

Osasuna : Granada 1:1 (1:0)

Avila 45.; Montoro 90.; R.K.: Cote 74./Osasuna Sobota, 23. oktober:

Valencia : Mallorca 2:2 (0:2)

Guedes 90.+3, Gaya 90.+8; Angel 32., Diakhaby 38./ag. R.K.: Lee Kang-In 55./Mallorca Cadiz : Alaves 0:2 (0:1)

Joselu 6., 90.+1. Elche : Espanyol 2:2 (1:0)

Boye 23., Benedetto 84.; Morlanes 51., De Tomas 52. Athletic Bilbao : Villarreal 2:1 (1:1)

Garcia 14., Muniain 77./11m; Coquelin 32.

Berenguer (Athletic) je v 82. minuti zapravil enajstmetrovko. Nedelja, 24. oktober:

Sevilla : Levante 5:3 (3:1)

Torres 8., Mir 24., Carlos 33., El Haddadi 50., Fernando 64.; Morales 33., 55., Melero 61.



Barcelona : Real Madrid 1:2 (0:1)

Agüero 90.+7; Vasquez 90.+3, Alaba 32.



18.30 Real Betis - Rayo Vallecano

21.00 Atletico Madrid (Jan Oblak) - Real Sociedad Ponedeljek, 25. oktober:

21.00 Getafe - Celta Vigo