Zanesljiva zmaga Atletica: Morata dvakrat zadel, Oblak nepremagan

Prvak Real Madrid je po preobratu v drugem polčasu odprl z zmago na gostovanju pri Almerii z 2:1. Gostitelji, ki so letos novinci v elitni druščini španskega prvenstva, so sicer povedli že v šesti minuti, ko je zadel Largie Ramazani.

Real je zmagal po preobratu. Foto: Reuters Almeria je vodstvo proti branilcem naslova tudi po zaslugi odlične predstave domačega vratarja Fernanda Martineza Rubia držala do 61. minute, ko je za bele zadel Lucas Vazquez.

Varovancem Carla Ancelottija je zmago prinesel Avstrijec David Alaba, ki je v igro vstopil v 75. minuti ter iz prostega strela ob prvem stiku z žogo zadel za uvodne tri točke.

Barcelona, za katero je v la ligi debitiral Robert Lewandowski, je novo sezono odprla z remijem proti Rayo Vallecanu. Foto: Guliverimage

V večerni sobotni tekmi je Barcelona, ki je šele tik pred začetkom la lige dobila dovoljenje za registracijo vseh okrepitev v poletnem roku, pričakala Rayo Vallecano in zgolj remizirala. Ne premoč ne novi zvezdnik Robert Lewandowski v prvi postavi jim nista pomagala do regularnega prvega zadetka in prve zmage v španskem prvenstvu v novi sezoni. Katalonci so sicer dvakrat zadeli, a sta bila tako Lewandowski kot Franck Kessie v prepovedanem položaju. Srečanje, ob koncu katerega si je rdeči karton prislužil Sergio Busquets, se je končalo z 0:0.

Z delitvijo točk so se v soboto razšli tudi člani Celta Vigo in Espanyola, medtem ko je Villarreal, za katerega je dva gola dosegel Alex Baena, s 3:0 premagal Real Valladolid.