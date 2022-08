Kdo je Bambi, 19-letnik, ki ga hvali še Lewandowski

Prvak Bayern München tekmo drugega kroga bundeslige igra v nedeljo, ko bo gostil Wolfsburg. Prvenstvo je začel silovito, saj je v prvem krogu Eintracht premagal s 6:1. Odhod Roberta Lewandowskega se ne pozna. Ni pa novinec v ekipi Sadio Mane tisti, o katerem se na začetku sezone v Münchnu največ govori. To je komaj 19-letni Jamal Musiala. Na prvih dveh uradnih tekmah sezone je zabil tri gole in še za enega podal. Dva gola je dal Eintrachtu, enega pa na superpokalni tekmi Leipzigu.

Fant iz Stuttgarta, ki je bil rojen očetu iz Nigerije in mami Nemki poljskih korenin, se je nogometno kalil v Angliji, kjer je preživel 10 let. Pred tremi leti pa je podpisal pogodbo za Bayern. Zanj je bila to težka odločitev, saj se je pri Chelseaju počutil zelo dobro. Je dobil pa na Bavarskem hitro priložnost v članski ekipi, že pri prejšnjem trenerju Hansiju Flicku. In na 26 tekmah nemškega prvenstva 2020/2021 je zabil šest golov. V pretekli sezoni pa je na 30 tekmah bundeslige zabil pet golov in za pet golov podal. Trener Julian Nagelsmann nanj resno računa tudi v novi sezoni. Na klop je izrinil bolj izkušena Leroya Saneja in Kingsleyja Comana. "Sproščen je, zadeva gole, pomemben je za našo igro. Zakaj bi bil menjava," o njem pravi športni direktor Bayerna Hasan Salihamidžić.

Jamal Musiala je v prvi nemški ligi debitiral star le 17 let in 115 dni, prvi gol pa je zabil, ko je bil star 17 let in 205 dni. Pred 20. rojstnim dnevom je v bundesligi zabil že 13 golov. Tak dosežek je doslej uspel le Uliju Hönessu.

"Bambi je izjemen talent, tako kot Pedri"

Jamal Musiala Foto: Reuters "Ve, da če ne bo igral dobro, ne bo igral. Ko igra svoj najboljši nogomet, je za Bayern že zdaj nezamenljiv. Zelo se je popravil tudi v obrambnih nalogah. Njegove igre so vrhunske," ga je trener Nagelsmann pohvalil že po superpokalni tekmi. Nad njim je navdušen tudi zdaj že nekdanji soigralec Lewandowski. Fanta, ki ga kličejo Bambi, primerja z najbolj nadarjenimi nogometaši Barcelone. "Bambi je izjemen talent, tako kot Pedri, Gavi ali Ansu Fati v Barceloni. Neverjetno je, kako hitro je dozorel in se privadil na raven Bayernove igre. Pa še trdo dela in se je vedno pripravljen učiti." Srnjaček je dozorel, pišejo v Nemčiji.

"V čast mi je, da dobivam take pohvale"

Kot najstnik se je spogledoval z zamislijo, da bi igral za angleško reprezentanco (nekaj tekem je odigral za Anglijo U15). Vendarle je na koncu le izbral nemško. In še en nekdanji zvezdnik Bayerna Lothar Matthäus, ki si je superpokalno tekmo ogledal skupaj z nemškim selektorjem Flickom, meni, da bo mladenič zelo pomemben igralec Nemčije na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju.

Pohvale ga ne bodo uspavale, odgovarja Musiala: "V čast mi je, da dobivam od takih ljudi take pohvale. To me žene, da igram še bolje. Še naprej bi rad napredoval, igral vse več in več minut in zabijal še več golov. Rad bi postal še nevarnejši."