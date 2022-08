Bayern ob vrnitvi Kovača ugnal Wolfsburg

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 2. krogu nemškega prvenstva je na Allianz Areni prvič, odkar je zapustil vroči stolček Bayerna, gostoval Niko Kovač. Njegov Wolfsburg je prvakom priznal premoč z 0:2. Münchenčani so po dveh krogih pri maksimalnih šestih točkah, prav tako je stoodstotna Borussia Dortmund. Na uvodni nedeljski tekmi sta se Mainz in Union Berlin razšla brez golov in zmagovalca. RB Leipzig Kevina Kampla je v soboto remiziral s Kölnom.