Medtem ko je Bayern München obdobje brez Roberta Lewandowskega začel z zmago in šestimi goli, Poljak na uradnem debiju za Barcelono na stadionu Camp Nou ni zabil. Prvič po osmih letih se mu je zgodilo, da na prvi tekmi sezone ni dal gola. Ponos Katalonije je imel na uvodni tekmi španskega prvenstva sicer premoč v posesti žoge (67 odstotkov) kot tudi mnogo več strelov (21 proti golu in šest v okvir vrat), a se je tekma z Rayo Vallecanom končala z 0:0. Za Barcelono je debitiral tudi Raphinha, a zgoščene obrambe nasprotnika niso mogli streti. "Laporta je opravil svoje delo, Xavi ga še ni," piše španska Marca.

Robert Lewandowski Foto: Reuters Trener Xavi razume razočaranje navijačev, saj so z zvenečimi okrepitvami v klubu nakazali, da se želijo vrnitvi na šampionske tirnice. Barcelona ni bila španski prvak od leta 2019, evropski vse od sezone 2014/2015. "Rayo se je dobro branil. Zelo smo se žrtvovali, a nas ni nagradilo. Škoda, ker smo želeli navijačem pokazati, da smo na pravi poti. Razočarani smo, a prosimo za potrpljenje," je po tekmi dejal Xavi. O Lewandowskem pa: "Zadovoljen sem, ker dela za ekipo. Seveda pa potrebujemo od njega več učinkovitosti. To je bila na tej tekmi največja težava celotne ekipe. Robert in mi vsi smo z razpletom tekme razočarani. Je pa samo vprašanje časa, kdaj bo začel zabijati."

Trener Xavi pravi, da s tem, da se toliko govori o lovorikah, ni nič narobe. "Te so cilj. Moramo pa igrati bolje. Letos so naš cilj lovorike. Ta tekma ničesar ne spreminja. Če nobene ne osvojimo, bo to razočaranje zame in za klub."