Real bo branil naslov, Oblak pred zgodovinskim uspehom

Ta konec tedna bomo dočakali vrnitev nogometašev na zelenice tudi v španski ligi, kjer glavni favoriti za naslov ostajajo enaki kot preteklo sezono. Naslov španskega prvaka bodo letos branili nogometaši madridskega Reala, naslov pa mu bosta poskušala odvzeti katalonski velikan FC Barcelona in mestni tekmec Reala - Atletico Madrid, za katerega tudi letos brani slovenski reprezentant Jan Oblak.

Jan Oblak bi letos lahko postal prvi vratar, ki je prejel šest nagrad za najboljšega vratarja španske lige. Foto: Reuters Prav Jan Oblak se je v špansko prestolnico preselil pred devetimi leti iz portugalske Benfice, vse pa kaže, da bo reprezentančni vratar svojo kariero tudi končal pri Atleticu, s katerim je pogodbo podaljšal vse do leta 2028.

Čeprav je bila zadnja sezona za Jana Oblaka najslabša v dresu Atletica, saj je prejel 1,12 zadetka na tekmo, kar je enkrat več od njegove najboljše sezone 2015/16, ko je na tekmo prejel le 0,51 zadetka, ima letos zgodovinsko priložnost, da se vpiše v zgodovino španskega prvenstva. Oblak namreč lahko postane prvi vratar s šestimi zamorami, nagradami, ki jih prejme najboljši vratar La Lige. Trenutno si s petimi osvojenimi deli mesto z legendarnim vratarjem Barcelone Victorjem Valdesom in Ramalletsem.

Ena izmed okrepitev Atletica v tej sezoni je Belgijec Axel Witsel. Foto: Reuters Rojiblancos, kot nogometaše Atletica imenujejo navijači, so se v poletnem prestopnem roku okrepili z belgijskim vezistom Axelom Witselom in argentinskim branilcem Nahuelom Molino, ki je prišel iz italijanskega Udineseja. V špansko prestolnico se s posoje v torinskem Juventusu vrača španski napadalec Alavaro Morata. Klub pa so poleti zapustili kar trije nogometaši: legendarni Luis Suarez se je vrnil v klub, kjer je začel svojo kariero, v urugvajski Nacional, Šime Vrsaljko se je preselil v Grčijo k Olympiacosu, mladi Samuel Lino pa bo odslej nastopal za Valencio.

Prvi obračun bodo Jan Oblak in soigralci odigrali pri Getafeju, sredi septembra pa je na sporedu že mestni derbi proti Real Madridu na stadionu Wanda Metropolitano. Atletico se v tem koledarskem letu še ne bo pomeril z Barcelono, saj je prvi medsebojni obračun na sporedu šele 1. januarja 2023.

Real je ta teden že osvojil prvo evropsko lovoriko. Foto: Reuters

Beli balet favorit v novi sezoni

Nogometaši Reala so po stavnicah prvi favoriti za ponovno osvojitev španskega prvenstva, v tej sezoni pa se že lahko pohvalijo tudi z osvojenim evropskim superpokalom.

Perez se je sicer trudil pripeljati Mbappeja, a ta ni mogel zavrniti astronomske ponudbe PSG. Foto: Guliverimage Predsednik Reala Florentino Perez se je to poletje na vse moči trudil, da v svoje vrste pripelje Francoza Kyliana Mbappeja, ta se je naposled le odločil, da kariero nadaljuje pri PSG. Carlo Ancelotti je tako letos v svoje moštvo dobil Antonia Rüdigerja in Aureliena Tchouamenija, ki bosta okrepila branilsko vrsto in sredino igrišča.

Real bo prve tri tekme odigral na gostovanju pri Almerii, Celti in Espanyolu. Prvo tekmo bodo pred domačimi gledalci odigrali 3. septembra, ko se bodo udarili z Betisom, prvi letošnji "el clasico" pa je na sporedu 16. oktobra v Madridu.

Barcelona poleti široko odprla denarnico

Xavi je med poletnim prestopnim rokom dobil kar nekaj okrepitev. Foto: Reuters Če so bili v Madridu z okrepitvami skromni, pa je Joan Laporta poleti storil vse, da se bodo Xavi Hernandez in njegovi varovanci lahko kosali z vsemi nasprotniki tako v ligi prvakov kot v domačem prvenstvu, saj Barcelona v pretekli sezoni ni osvojila niti ene lovorike.

Xavi Hernandez bo tako po novem lahko računal na Andreasa Christensena, ki je prišel iz londonskega Chelseaja, Julesa Koundeja, ki je prišel iz Seville, Francka Kessieja, ki je v pretekli sezoni igral za AC Milan, Raphinho, ki je klub okrepil iz Leedsa in, na kar so Katalonci lahko najbolj ponosni, v napadu bodo po dolgi sagi z Bayernom vendarle lahko računali na storitve Roberta Lewandowskega. Poleg omenjenih novih igralcev jim je v klubu uspelo zadržati Osumana Dembeleja. Katalonce je s selitvijo v LA Galaxy zapustil mladi Riqui Puig, prav tako pa je za zdaj še neznana usoda Samuela Umtitija in Martina Braithwita, nanju klub ne računa več.

Največji met Barcelone v tem prestopnem roku je nedvomno prihod Roberta Lewandowskega. Foto: Reuters

Zaradi finančnega ferpleja bi Barcelono lahko zapustil Frenkie De Jong. Foto: Reuters Katalonci imajo zaradi finančnega ferpleja v letošnji sezoni še vedno težave z novimi nakupi, saj jim jih še vedno ni uspelo registrirati. Predsednik Laporta tako še vedno išče načine, kako naj pred koncem prestopnega roka registrira vse igralce, a vse kaže, da bosta klub zapustila še Frenkie De Jong in Memphis Depay.

Stadion Spotify Camp Nou bo v soboto gostil nogometaše Raya Vallecana, prvi težji obračun pa Katalonce čaka 3. septembra proti Sevilli.

La liga, 1. krog:



Petek, 12. avgust:

20.00 Osasuna - Sevilla



Sobota, 13. avgust:

16.00 Celta Vigo - Espanyol

18.00 Real Valladolid - Villareal

20.00 Fc Barcelona - Rayo Vallecano



Nedelja, 14. avgust:

16.30 Cadiz - Real Sociedad

18.30 Valencia - Girona

21.00 Almeria - Real Madrid



Ponedeljek, 15. avgust:

16.30: Athletic Bilbao - Real Mallorca

18.30 Getafe - Atletico Madrid

20.30 Real Betis - Elche