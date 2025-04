Danes bo znan prvi finalist španskega pokalnega tekmovanja. Zvečer se bosta pomerila Real Madrid in Real Sociedad, beli baletniki pa so na prvi tekmi v Baskiji zmagali z 1:0. V sredo se obeta spektakel na Metropolitanu, saj se bosta na povratni tekmi polfinala udarila Atletico Madrid in Barcelona. Na zadnjih dveh tekmah omenjenih velikanov je padlo kar 14 zadetkov, najverjetneje pa bo Jan Oblak znova grel klop, saj je Diego Simeone v tej sezoni v pokalu rojaka Juana Mussa še zmeraj poslal v ogenj med vratnici.

Real Madrid bo danes na stadionu Santiago Bernabeu branil prednost s prve tekme v San Sebastianu (1:0). V španskem pokalu želi iti do konca. V zadnjem desetletju ni pretirano uspešen, po letu 2014 ga je osvojil le enkrat.

Bodo navijači madridskega Reala danes prišli na svoj račun? Foto: Reuters

V sredo se v Madridu obeta poslastica med Atleticom in Barcelono. Prva polfinalna tekma v Kataloniji se je končala s spektakularnim remijem (4:4), takrat je na vratih gostov branil Juan Musso, Jan Oblak pa sedel na klopi, obratno pa je bilo tik pred marčevskim reprezentančnim premorom, ko so Katalonci v Madridu zaostajali že z 0:2, a nato v zadnjih 20 minutah kar štirikrat zatresli mrežo kapetana slovenske reprezentance in zmagali s 4:2. To je bil boleč poraz za Atletico, ki je zaostal za vodilnim dvojcem v la ligi, pred tem pa proti Realu v ligi prvakov sklenil evropsko sezono.

Lahko Diego Simeone popelje Atletico do prve pokalne lovorike po letu 2013? Foto: Reuters

Tako mu ostaja pokal kot edina resnejša priložnost za osvojitev lovorike v tej sezoni. To je tudi edina večja lovorika v domačih tekmovanjih, ki je Oblak v dresu Atletica še ni osvojil. Morda se mu posreči prav letos, pa čeprav v omenjenem tekmovanju ne bi branil niti minute. Atletico se je nazadnje uvrstil v finale pokala leta 2013, v sredo pa bi se lahko Diego Simeone Barceloni zoperstavil z začetno enajsterico Musso; Molina, Giménez, Lenglet, Reinildo; Llorente, De Paul, Barrios, Giuliano Simeone; Griezmann in Alvarez.

Španski pokal, polfinale (povratni tekmi):

Torek, 1. april:

Sreda, 2. april: