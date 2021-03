Zadnja priložnost za obubožano in zaskrbljeno Barcelono?

Katalonski velikan Barcelona se spogleduje z novo neuspešno sezono, ki jo bi lahko končal brez lovorike. Tako je bilo že v prejšnji sezoni, v tej, ki jo je zaznamovala tudi finančna in organizacijska kriza kluba, pa je nezadovoljstvo še večje. Barcelona je po domačem polomu proti PSG v prvem dejanju osmine finala lige prvakov (1:4) že bolj ali manj odpisana iz boja za evropsko krono, v prvenstvu s tekmo več za vodilnim Atleticom zaostaja pet točk, v pokalu pa je na prvi polfinalni tekmi v Sevilli utrpela poraz z 0:2.

Sevilla je na prvi polfinalni tekmi premagala Barcelono z 2:0. Foto: Reuters

Danes bi jo tako v finale španskega pokala popeljala le prepričljiva zmaga nad Andaluzijci, s katerimi se je pomerila tudi v zadnjem krogu la lige in jih v gosteh odpravila z 2:0. S tem je nakazala, da bi lahko danes prekrižala načrte Sevilli in se vendarle uvrstila v finale pokala. Barcelona je naslov španskega prvaka nazadnje proslavljala leta 2019, leto poprej je zadnjič osvojila španski pokal in superpokal, v ligi prvakov pa je nazadnje stopila na evropski vrh leta 2015. Suša glede lovorik je vse daljša, optimizem v očeh navijačev pa dviguje statistika Lionela Messija, ko gre za tekme s Sevillo. Proti njej je zaigral 42-krat in dosegel kar 38 zadetkov, Barcelona pa je na teh tekmah zmagala kar 30-krat.

Argentinski superzvezdnik Lionel Messi je konec prejšnjega tedna na gostovanju v Sevilli, ko so igrali za točke državnega prvenstva, zadel v polno. Foto: Reuters

Navijače poleg afere Barcagate, v kateri je bil zaslišan nekdanji predsednik Josep Maria Bartomeu, zelo skrbi, da bi lahko Messi po koncu sezone zapustil Camp Nou. Čeprav španski mediji poročajo, da bo najverjetneje ostal zvest Barceloni, se 33-letni zvezdnik glede tega še ni izjasnil v javnosti. Danes naj bi Argentinec v napadu združil moči s Francozom Ousmanom Dembelejem, medtem ko bi Antoine Griezmann tako lahko še tretjo tekmo zapored obsedel na klopi. Pri Sevilli bo z mešanimi občutki nastopil Hrvat Ivan Rakitić, tudi eden od strelcev na prvi polfinalni tekmi.

V četrtek se bosta v Valencii za drugo finalno vstopnico potegovala Levante in Athletic Bilbao, aktualni zmagovalec španskega superpokala.