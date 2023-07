Japonska prepričljivo do prvega mesta v skupini, do napredovanja tudi Avstralke

Na svetovnem prvenstvu v nogometu za ženske v Avstraliji in na Novi Zelandiji so danes končali predtekmovanje v skupinah B in C. V skupini C je v boju za prvo mesto Japonska s 4:0 odpravila Španijo, v skupini B pa so si soprirediteljice Avstralke priborile nadaljevanje tekmovanja po zmagi nad Kanado prav tako s 4:0.

V tej skupini pred tekmama zadnjega kroga še ni bilo odločeno, kateri dve ekipi se bosta poslovili in kateri dve čaka osmina finala. Avstralke bi si s porazom zaprle vrata, a je enako veljalo za Kanadčanke. Nazadnje se je dobro izteklo za gostiteljice tekmovanja, saj so že zelo zgodaj pokazale, da jim samo tri tekme na domačem terenu niso dovolj.

Junakinja Avstralije je bila v prvem delu Hayley Raso, ki je dosegla gola v 9. in 39. minuti. Mary Fowler je z zadetkom v 58. Avstraliji praktično že zagotovila napredovanje, dokončno pa je Kanado potopila Stephanie Catley z bele točke v sodnikovem dodatku.

Takšen razplet je - ob neodločenem izidu 0:0 na drugi tekmi med Nigerijo in Irsko - prirediteljice SP potisnil na prvo mesto v skupni s šestimi točkami. Druge so Nigerijke, ki so skupinski del končale s petimi, Kanadčanke so ostale pri treh točkah in zdrsnile na tretje mesto, Irska pa je prišla do prve točke na tekmovanju, a ostala četrta.

Japonke povsem zasenčile Španke

V drugi skupini ni bilo dvomov o napredovanju, Španija in Japonska sta si ga zagotovili že pred današnjim medsebojnim obračunom. Ta je pomenil le prestižni boj za prvo mesto. Japonke so ga vzele izjemno resno in povsem zasenčile Španijo, ki bi ji sicer za slavje v skupini zadostoval že neodločen izid.

A Japonke so že v prvem polčasu povsem zagospodarile na terenu in dosegle tri gole. Dva Hinata Miyazawa (12., 40.), enega pa Riko Ueki (29.), v drugem pa je delo dokončala Mina Tanaka z zadetkom v 82. minuti. Japonke so skupinski del končale z razliko v zadetkih 11:0.

Na drugi tekmi, ki tekmovalno ni več odločala o ničemer, pa je do prve zmage na SP prišla Zambija, ki je s 3:1 premagala Kostariko.

Znana sta že tudi prva para osmine finala: Španija se bo pomerila s Švico, zmagovalko skupine A, Japonska pa z drugo te skupine Norveško.

SP v nogometu za ženske, 12. dan:

Lestvice:

