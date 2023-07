Evropske prvakinje do druge zmage, Kolumbijka omedlela

Edini zadetek za zmago Angležinj nad Dankami je pred 40.000 navijači v Sidneyju že v šesti minuti z natančnim strelom od daleč dosegla Lauren James. Obe reprezentanci sta imeli svoje priložnosti, evropske prvakinje pa so na koncu le kronale terensko premoč in zabeležile drugo zmago v skupini.

V tej skupini sta se v večernem sporedu v Adelaide pomerili še izbrani vrsti Kitajske in Haitija. Tekma se je končala z zmago Kitajk z 1:0. Azijske predstavnice so od 29. minute igrale z desetimi igralkami, potem ko je bila izključena Zhang Rui. Kljub temu pa je v 73. minuti za minimalno zmago zadela Wang Shuang z bele točke.

Na lestvici ima Anglija šest točk, Danska in Kitajska imata po tri, Haiti pa je brez točk. V torek se bo v zadnjem krogu skupinskega dela Anglija pomerila s Kitajsko, Haiti pa z Dansko.

Kolumbijska nogometašica omedlela na treningu

Ena najboljših kolumbijskih nogometašic Linda Caicedo je med treningom v Sydneyju na svetovnem prvenstvu omedlela. Kmalu je prišla k zavesti, nato pa so 18-letnico prepeljali v bolnišnico. Mlada kolumbijska nogometašica se je med treningom zgrudila in za kratek čas tudi izgubila zavest. Caicedo, ki je pred tremi leti premagala raka na jajčnikih, se je prijela za prsi in se zgrudila na travnik.

Linda Caicedo Foto: Guliverimage

Sotekmovalke in medicinsko osebje so ji takoj priskočili na pomoč. Po poročanju kolumbijskih medijev je Caicedo prišla k zavesti, preden so jo odpeljali v bolnišnico. "Linda je zelo utrujena," je novinarjem povedal član medicinskega osebja kolumbijske nogometne zveze: "Kar se je zgodilo, je bil samo simptom stresa in fizičnih zahtev. Ona je v redu in vse je spet normalno." Za kolumbijsko reprezentanco je debitirala pri 15 letih, preden so ji odkrili raka na jajčnikih. Po operaciji in šestih mesecih kemoterapije se je vrnila k nogometu.

Vendar pa kolumbijska nogometna zveza še ni dala uradne izjave in še vedno ni znano, kako resna je situacija in ali bo Caicedo lahko igrala na nedeljski tekmi proti Nemčiji. Kolumbija je v prvem krogu skupine H premagala Južno Korejo z 2:0, 18-letna Caicedo pa je dosegla drugi gol.