Tudi Španke napolnile gol Zambije

Na ženskem svetovnem prvenstvu v nogometu sta sedmi dan tekmovanja Japonska in Španija v skupini C prišli do druge zmage in tako že do napredovanja. Japonke so z 2:0. premagale Kostariko, Španke pa s kar 5:0 Zambijo. Slednje so tako še drugič dobile pet golov. Rezultate vseh tekem lahko na Sportalu spremljate v živo.