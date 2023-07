Prvi krog ženskega svetovnega prvenstva v nogometu v Avstraliji in na Novi Zelandiji se nadaljuje s petim tekmovalnim dnem. V skupini F se bodo pomerile Brazilke in Panamanke, v skupini G pa Italijanske in Argentinke. V moškem nogometu bi bil slednji dvoboj veliki derbi. Argentinci so lani postali svetovni prvak, kaj lahko pokažejo njihove rojakinje? Rezultate lahko na Sportalu spremljate v živo.