Zmagovit uvod branilk naslova, evropske prvakinje komaj strle Haiti, Japonke suvereno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branilke naslova Američanke so za uvod s 3:0 premagale Vietnam, Sophia Smith je prispevala dva gola.

Branilke naslova Američanke so za uvod s 3:0 premagale Vietnam, Sophia Smith je prispevala dva gola. Foto: Guliverimage

Na prvi tekmi skupine E ženskega svetovnega prvenstva v nogometu so nogometašice ZDA, ki lovijo tretji zaporedni naslov, s 3:0 premagale Vietnam. Dva gola je prispevala Sophia Smith, ki je podala tudi za zadnji gol, Alex Morgan ni izkoristila 11-metrovke. Zadnja reprezentanca, ki je bila na prestolu pred prevlado ZDA, Japonska je za uvod s 5:0 odpravila Zimbabve, Hinata Mijazava je zadela dvakrat. Aktualne evropske prvakinje Angležinje, ki so po poškodbi lahko računale tudi na kapetanko Millie Bright, so z 1:0 strle Haiti. Edini zadetek je iz 11-metrovke prispevala Georgia Stanway. Španija je v petek premagala Kostariko s 3:0.