Neizprosen boj

ZDA so v prvem krogu letošnjega svetovnega prvenstva, ki ga gostita Avstralija in Nova Zelandija, s 3:0 premagale Vietnam, Nizozemska pa je s Portugalsko igrala neodločeno 1:1. Američanke so pred štirimi leti dobile finale SP proti Nizozemski, a imajo danes mlajšo ekipo. Nizozemska je bolj izkušena ekipa in v tem slogu so nogometašice tudi začele dvoboj ter v 17. minuti prek Jill Roord prišle v vodstvo. Lindsey Horan je v 62. minuti poskrbela za izenačenje, potem ko so Američanke večkrat streljala proti vratom tekmic in postavila tudi končni rezultat dvoboja. Obe ekipi imata zdaj po dveh tekmah štiri točke in se bosta najverjetneje uvrstili v izločilne boje.

SP v nogometu za ženske, 8. dan:

Lestvice: