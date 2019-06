Po Francozinjah napredovale tudi Nemke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zmagi Kitajk nad JAR so v drugi krog napredovale tudi Nemke. Foto: Reuters

Nemčija in Francija sta prvi ekipi, ki sta si po uvodnih zmagah že po dveh krogih svetovnega prvenstva nogometašic zagotovili preboj med 16 najboljših reprezentanc. Francozinje so si po zmagi nad Norveško že v sredo zagotovile napredovanje, Nemkam pa so preboj v drugi krog po četrtkovi tekmi omogočile Kitajke po zmagi nad JAR z 1:0.