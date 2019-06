Američanke Tajkam zabile kar 13 golov, Alex Morgan sama kar pet

Na svetovnem nogometnem prvenstvu za ženske v Franciji so se ameriške nogometašice znesle nad Tajsko in jo premagale kar s 13:0. Pet golov je prispevala 29-letna napadalka ekipe Orlando Pride Alex Morgan. Nizozemke so z 1:0 premagale Novo Zelandijo, Švedinje pa z 2:0 Čile.

Američanke, branilke naslova prvakinj s svetovnega prvenstva v Kanadi leta 2015, so tudi na prvenstvu v Franciji pokazale, da spadajo v najožji krog favoritinj. Svetovne prvakinje so postale že trikrat, v Franciji ciljajo na četrto krono. Na svoji prvi tekmi turnirja so kar s 13:0 porazile Tajsko in skočile na vrh skupine F. V tej so prvo zmago vknjižile tudi Švedinje, ki so bile boljše od Čila.

Po prvem krogu prvenstva sta v skupini A na vrhu reprezentanci Francije in Norveške, v skupini B Španije in Nemčije, v C Brazilije in Italije, v D Anglije in Argentine, v E Kanade in Nizozemske ter v že omenjeni skupini F ZDA in Švedske.