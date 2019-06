Domačinke stežka prek Norvežank, Nemke strle Španke

Francozinje so z 2:1 strle Norveško in ostale stoodstotne.

Nogometašice Francije so v drugem krogu domačega svetovnega prvenstva z 2:1 premagale Norvežanke. Potem ko so slednje z avtogolom gostiteljic izenačile, so Francozinje do zmage prišle z uspešno izvedeno 11-metrovko. Nemke so v derbiju večera z 1:0 ugnale Španijo. Nigerijke so z 2:0 premagale Južno Korejo.