Španci napadali, zadeli, a tudi dobili prvi gol na prvenstvu #vŽivo

Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi je na sporedu druga četrtfinalna tekma. Na njej se v Los Angelesu merita Španija in Belgija (21.00). To je spopad ene najbolj urejenih in uravnoteženih ekip turnirja, ki do te tekmi ni dobila gola, ter reprezentance, ki je samozavest okrepila z visoko zmago nad ZDA. Izid ob polčasu 1:1. Zmagovalka se bo v polfinalu srečala s Francijo, ki je v četrtek z 2:0 izločila Maroko.

SP 2026, 27. tekmovalni dan, četrtfinale:

Petek, 10. julij:

Lamine Yamal Foto: Reuters Dvoboj se je začel po pričakovanjih: Španija je držala žogo, Belgija se je disciplinirano branila. Prvih 20 minut nismo videli strela znotraj okvira vrat. Lamine Yamal, mladi zvezdnik Španije, je bil prvič opazen v 22. minuti, ko je streljal z 20 metrov. Žoga je zletela levo od vrat, sam je sicer sodnikom signaliziral, da se je nekdo od branilcev dotaknil žoge in bi moral biti kot. Povratnik po poškodbi je dal na prvih petih tekmah tega mundiala en sam gol.

Charles De Ketelaere je izenačil na 1:1. Foto: Reuters Španija si je bolj želela gol in bila nagrajena v 30. minuti. Po lepem predložku z desne strani je močno streljal Dani Olmo. Branil mu je Thibault Courtois, a je žogo odbil na nogo Fabianu Ruizu, ki je sprožil iz prve in zadel za vodstvo z 1:0. Nogometaš PSG-ja je zadel prvič na tem prvenstvu. Po doseženem zadetku so postali Španci še bolj nevarni. V 35. minuti je Courtois uspešno branil dobro izveden prosti strel Yamala. pet minut pozneje je član Barcelone za malo streljal mimo vrat. Tako ni bilo 2:0, temveč 1:1. Belgija je izenačila po svoji prvi nevarnejši akciji. V 41. minuti je zadel Charles De Ketelaere. Vratar Španije Unai Simon na prvenstvih ni dobil gola 650 minut.

Fabian Ruiz je zadel prvič na tem svetovnem prvenstvu. Za vodstvo Španije z 1:0. Foto: Reuters

Španija in Belgija sta četrtfinale igrala na stadionu SoFi v Ingelwoodu pri Los Angelesu. Foto: Reuters

Najboljši strelci: 8 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

7 – Haaland (Norveška)

6 – Kane (Anglija)

5 – Dembele (Francija)

4 – Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Bellingham (Anglija), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)...

Tretji četrtfinale bo na vrsti v soboto ob 23.00 v Miamiju, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija, zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3.00 v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica.

Četrtfinale: Četrtek, 9. julij:

Boston: Francija : Maroko 2:0 (0:0) Petek, 10. julij:

21.00 Los Angeles: Španija – Belgija Sobota, 11. julij:

23.00 Miami: Norveška – Anglija Nedelja, 12. julij:

03.00 Kansas City: Argentina – Švica