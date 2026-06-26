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Avtorji:
R. P., J. L.

Petek,
26. 6. 2026,
20.28

Osveženo pred

28 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Kylian Mbappe Kylian Mbappe Erling Haaland Francija Norveška Španija Urugvaj svetovno nogometno prvenstvo

Petek, 26. 6. 2026, 20.28

28 minut

SP 2026 v nogometu, 16. tekmovalni dan

Kaj se dogaja? Norveška na spektaklu brez največjih zvezdnikov.

Avtorji:
R. P., J. L.

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Erling Haaland Kylian Mbappe | Erling Haaland in Kylian Mbappe sta s po štirimi zadetki druga na lestvici strelcev - pred njima je Lionel Messi s petimi (kolaž je bil narejen s pomočjo UI). Mbappe bo nastopil od prve minute, Haaland pa bo čakal na priložnost na klopi. | Foto Guliverimage

Erling Haaland in Kylian Mbappe sta s po štirimi zadetki druga na lestvici strelcev - pred njima je Lionel Messi s petimi (kolaž je bil narejen s pomočjo UI). Mbappe bo nastopil od prve minute, Haaland pa bo čakal na priložnost na klopi.

Foto: Guliverimage

Na svetovnem prvenstvu bo danes znova dan odločitev. V ospredju bosta obračuna Francije in Norveške za prvo mesto v skupini I ter Urugvaja in Španije v skupini H, kjer lahko vsak spodrsljaj premeša vrh. Galski petelini nastopajo v skoraj najmočnejši zasedbi, pri vikingih pa počiva kopica prvokategornikov, tudi vroči strelec Erling Haaland. Še bolj negotovo je pri Belgijcih, ki po dveh remijih proti Novi Zelandiji lovijo zmago in mirnejšo pot v izločilne boje. Ker štejejo tudi tretjeuvrščeni, bo pomemben vsak zadetek.

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Prva bo danes na sporedu skupina I, v kateri bo ob 21. uri v ospredju obračun Norveške in Francije. Obe reprezentanci sta po dveh zmagah pri šestih točkah, zato bo njun medsebojni dvoboj odločal o prvem mestu v skupini. Francija je do zdaj premagala Senegal s 3:1 in Irak s 3:0, Norveška pa Irak s 4:1 in Senegal s 3:2. Hkrati bi lahko spremljali tudi strelski obračun dveh velikanov, do katerega pa vsaj v začetnem delu srečanja ne bo prišlu. Pri Francozih bo v ospredju Kylian Mbappe (4 zadetki), pri vikingih pa v prvi enajsterici ni Erlinga Haalanda (4 zadetki).

Erling Haaland in Rayan Cherki, soigralca pri Cityju, sta se tako veselo pozdravila pred tekmo. Kdo bo boljše volje po srečanju? Oba bosta sedela na klopi. | Foto: Reuters Erling Haaland in Rayan Cherki, soigralca pri Cityju, sta se tako veselo pozdravila pred tekmo. Kdo bo boljše volje po srečanju? Oba bosta sedela na klopi. Foto: Reuters

To pa še ni vse. Norveški selektor Stale Solbakken se je odločil, da v začetno enajsterico ne bo uvrstil še nekaj najboljših igralcev. Tako so poleg Haalanda na klopi tudi kapetan Martin Odegaard, Oblakov soigralec pri Atleticu Alexander Sorloth in pa Antonio Nusa. Francozi nastopajo z atomskim napadom, v katerem bodo Mbappeju delali družbo zvezdniki PSG in Bayerna Ousmane Dembele, Desire Doue in Michael Olise.

V drugem obračunu skupine se bosta pomerila Senegal in Irak, ki sta po dveh porazih brez točk. Neposredno napredovanje je zanju že izgubljeno, z zmago pa bi tretjeuvrščena reprezentanca še ohranila nekaj upanja na preboj med najboljših osem tretjeuvrščenih ekip, a zelo minimalne

Španci za prvo mesto

V noči na soboto bosta ob 2. uri slovenskem času na sporedu še tekmi skupine H: Zelenortski otoki – Savdska Arabija in Urugvaj – Španija. Španci so po remiju z Zelenortskimi otoki in visoko zmago nad Savdsko Arabijo na vrhu skupine s štirimi točkami, Urugvaj in Zelenortski otoki jih imata po dve, Savdska Arabija eno.

Lamine Yamal je na prejšnji tekmi zaigral za Španijo, potem ko je bil poškodovan. | Foto: Reuters Lamine Yamal je na prejšnji tekmi zaigral za Španijo, potem ko je bil poškodovan. Foto: Reuters

Španiji bi že remi proti Urugvaju prinesel zelo varno izhodišče, medtem ko Urugvaj za mirnejše nadaljevanje potrebuje zmago. Zelenortskim otokom bi ob zmagi Španije zadoščal remi s Savdsko Arabijo, da bi se prebili v izločilne boje kot druga ekipa. Savdijci morajo za resnejše upanje na nadaljevanje prvenstva premagati debitanta na mundialu.

Negotovost Belgijcev

Ob 5. uri zjutraj bosta zadnji krog odigrale še reprezentance skupine G, kjer je položaj prav tako zelo napet. Egipt je s štirimi točkami v najboljšem položaju, Iran in Belgija jih imata po dve, Nova Zelandija eno.

Belgijski navijači računajo na zmago svojih ljubljencev. | Foto: Reuters Belgijski navijači računajo na zmago svojih ljubljencev. Foto: Reuters

Egipt bi proti Iranu z remijem potrdil najmanj drugo mesto, z zmago vrh skupine. Belgija, ki je na prvih dveh tekmah dvakrat remizirala, proti Novi Zelandiji nima več veliko prostora za računanje – zmaga jo pelje v izločilne boje, remi pa morda ne bi bil dovolj za nadaljevanje zgodbe na svetovnem prvenstvu. Nova Zelandija je še živa, a za preobrat potrebuje zmago nad Belgijo.

SP 2026, 16. tekmovalni dan:

26. junij, petek:
27. junij, sobota:

Lestvice

Lestvica skupine G

Lestvica skupine H

Lestvica skupine I

Lestvica tretjeuvrščenih ekip

Spored šestnajstine finala SP v nogometu

Nedelja, 28. junij

21.00 Los Angeles: Južna Afrika Kanada

Ponedeljek, 29. junij

19.00 Houston: BrazilijaJaponska
22.30 Boston: Nemčija – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin A/C/D/F

Torek, 30. junij

3.00 Monterrey: Nizozemska Maroko
19.00 Dallas: Slonokoščena obala – drugouvrščena reprezentanca skupine I
23.00 New York/New Jersey: zmagovalec skupine I – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin D/F/G/H

Sreda, 1. julij

3.00 Ciudad de Mexico: Mehika – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin C/E/H
18.00 Atlanta: zmagovalec skupine L – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin E/I/J/K
22.00 Seattle: zmagovalec skupine G – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin A/H/I/J

Četrtek, 2. julij

2.00 San Francisco/Santa Clara: ZDA Bosna in Hercegovina
21.00 Los Angeles: zmagovalec skupine H – drugouvrščena reprezentanca skupine J

Petek, 3. julij

1.00 Toronto: drugouvrščena reprezentanca skupine K – drugouvrščena reprezentanca skupine L
5.00 Vancouver: Švica – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin E/F/G/I/J
20.00 Dallas: Avstralija – drugouvrščena reprezentanca skupine G

Sobota, 4. julij

0.00 Miami: Argentina – drugouvrščena reprezentanca skupine H
3.30 Kansas City: zmagovalec skupine K – tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin D/E/I/J/L

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