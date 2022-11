V živo: Morgan Freeman ni rekel ne Katarju, odštevamo minute do prve tekme #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 17. uri bosta gostitelj Katar in Ekvador odigrala prvo tekmo prvenstva.

Katar 2022, prvi dan Skupina A, 1. krog:

Uvodno srečanje sodi Daniele Orsato. Foto: Reuters Do 18. decembra bodo ljubitelji nogometa prišli na svoj račun, saj se bodo največji asi na svetu, tisti, ki imajo srečo z zdravjem in so se z reprezentancami prebili na zaključni turnir v Katarju, potegovali za naslov svetovnega prvaka.

Kot prva bosta led prebila azijski prvak Katar in južnoameriški predstavnik Ekvador, ki bo na svetovnem prvenstvu nastopil že četrtič, kar ga navdaja z bogatejšimi izkušnjami od gostiteljev.

Čast sojenja na prvi tekmi SP 2022 bo prejel Italijan Daniele Orsato. V veliko pomoč mu bo najsodobnejša tehnologija za ugotavljanje nedovoljenih položajev.

Začetni postavi: Katar: Saad Alsheeb, Boualem Khoukhi, Bassam Alrawi, Abdelkarim Hassan, Pedro Miguel, Abdulaziz Hatem, Hassan Alhaydos, Karim Boudiaf, Homam Ahmed, Almoez Ali, Akram Afif Ekvador: Hernarn Galindez, Michael Estrada, Felix Torres, Angelo Preciado,Piero Hincapie, Pervis Estupinan, Jhegson Mendez, Moises Caicedo, Gonzalo Plata, Romario Ibarra, Enner Valencia

Katar je edini novinec na letošnjem svetovnem prvenstvu. Če bo izkoristil prednost domačega igrišča in premagal Ekvadorce, bo postal prvi novinec na SP, ki je dobil prvo tekmo po letu 2002. Takrat je Senegal presenetil Francijo, nato pa novincem na krstnih dvobojih na SP ni več uspelo okusiti sladkosti zmage.

V skupini A nastopata še Senegal in Nizozemska, ki pa se bosta pomerila v ponedeljek.

Otvoritvena slovesnost svetovnega prvenstva (foto: Reuters, Guliverimage):

Na odprtju številni znani glasbeni gostje Morgan Freeman med odprtjem v družbi Ganima Al Muftaha. Foto: Reuters

Odprtje 22. svetovnega prvenstva v nogometu, ki se je začelo dobro uro pred prvo tekmo prvenstva, je minilo v znamenju premoščanja razlik s humanostjo, spoštovanjem in vključevanjem vseh ljudi sveta.

Vse skupaj je povezoval 85-letni ameriški igralec Morgan Freeman, na odru mu je družbo me drugimi delal Katarec Ganim Al Muftah, ki se je rodil z okvaro telesa. Zvrstilo se je več glasbenikov, korejska pevka Dana, njen rojak Jung Kook iz skupine BTS in katarski pevec Fahad Al-Kubaisi, ki sta predstavila Dreamers, uradno himno prvenstva.

Kar nekaj zvezdnikov je udeležbo na odprtju SP v Katarju zaradi kršenja človekovih pravic in delavcev migrantov odpovedalo. Med njimi so Shakira, ki je izvajala uradno himno SP leta 2010, britanski zvezdnik Rod Stewart in njegova rojakinja kosovskih korenin Dua Lipa.

Najdražje in najbolj kontroverzno prvenstvo

Najdražje in najbolj kontroverzno svetovno prvenstvo v zgodovini poteka v bogati arabski državi. Katar se je vrsto let brez rezultatskega pritiska, saj je bil kot gostitelj že neposredno uvrščen na tekmovanje, pripravljal na letošnji vrhunec. Igral je veliko prijateljskih tekem, nekatere tudi za zaprtimi vrati in večinoma premagoval tekmece. Nazadnje je bil tako boljši do Albanije.

Letos se je Katar pomeril tudi s Slovenijo, obračun pa se je končal brez zadetkov. Katar si je s svojo predstavo prislužil čestitke slovenskega selektorja Matjaža Keka. Leta 2019 je postal azijski prvak, v finalu je bil boljši do Japonske (3:1), tri leta pozneje pa bo skušal nadaljevati tradicijo uspešnih nastopov gostiteljev, ki so se v zgodovini SP na kar 13 od 21 uvrstili vsaj v polfinale.

V soboto so odprli navijaško središče

V Fifinem navijaškem središču je dovoljeno točenje alkohola. Ob pivu, glasbi in ognjemetu so se navijači v noči na nedeljo tako zabavali do poznih jutranjih ur.