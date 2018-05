Svet spet opeva Jana Oblaka, ki je prestrašil navijače

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Matjaž Kek upa na čudež

Matjaž Kek bo z Rijeko v nedeljo gostoval v Vinkovcih. Foto: Guliver/Getty Images Rijeka bo v nedeljo v 35. (predzadnjem) krogu hrvaškega prvenstva gostovala v Vinkovcih. Dvoboj med Cibalio in Kekovo četo se bo začel ob 17. uri. Gostitelji so v velikih težavah, saj so dva kroga pred koncem prvenstva na zadnjem mestu, tako da jim grozi neposreden izpad v drugo ligo. Če želi Rijeka zadržati možnosti za ubranitev naslova, mora v Slavoniji nujno osvojiti tri točke. Če jih ne bo, bo vodilni Dinamo, ki ima pred izbranci nekdanjega slovenskega selektorja štiri točke prednosti, takoj po zadnjem sodniškem pisku na dvoboju v Vinkovcih začel proslavljati nov naslov državnega prvaka. "Ni še konec. Vem, kakšen je pritisk, ko skušaš zadržati prednost pred tekmeci. Zanimivo bo do zadnjega,'' je prepričan Matjaž Kek. Dinamo bo tekmo predzadnjega kroga hrvaškega prvenstva odigral šele v ponedeljek, ko bo ob 18. uri gostoval v Rudešu. Simbolične možnosti za naslov prvaka ima tudi splitski Hajduk, ki pa bi za skok na prvo mesto potreboval dvojni čudež, spodrsljaje tako Dinama kot tudi Rijeke, pri kateri bo gostoval v zadnjem krogu.

Jan Oblak si je v družbi soigralca Saula Nigueza med tednom ogledal enega izmed dvobojev teniškega masters turnirja v Madridu. Foto: Getty Images

Vratarji:

Jan Oblak: čeprav ga že v sredo čaka veliki finale lige Europa proti Marseillu v Lyonu, ga je v za Atletico ne preveč pomembni tekmi predzadnjega kroga španskega prvenstva proti Getafeju v gosteh trener Diego Simeone postavil na igrišče.

Atletico je zmagal z 1:0, slovenski vratar pa je bil spet med glavnimi junaki Atletica in še 22. na 36. prvenstveni tekmi v tej sezoni ohranil nedotaknjeno mrežo. Ubranil je vse štiri strele, ki so šli v njegova vrata, najbolj pa se je izkazal v 77. minuti, ko je imel Atletico na voljo enajstmetrovko. Izvajal jo je Maročan Faycal Fajr, a je Oblak njegov strel ubranil. To je bila že njegova sedma ubranjena enajstmetrovka od zadnjih 12, ki so jih nasprotniki streljali v njegova vrata.

V nadaljevanju te akcije ga je branilec Getafeja v želji, da pride do odbite žoge, udaril v glavo in Oblak je za nekaj časa obležal na tleh, kar je močno prestrašilo navijače Atletica, a se je izkazalo, da ne gre za nič hujšega.

Kako je Jan Oblak ubranil enajstmetrovko:

Excluding shoot-outs, Jan Oblak has now stopped 7 of the last 12(!) penalties fired at him. There really is no better goalkeeper on this planet. #GetafeAtleti pic.twitter.com/5OMrsG9oNm — Sampaolismo (@Sampaolismo) May 12, 2018

Oblak se je tako povsem približal nagradi zamora za vratarja z najmanj prejetimi goli v ligi, saj je do zdaj prejel le 20 golov, medtem ko jih je njegov glavni konkurent, vratar Barcelone Marc Andre ter Stegen prejel 24, pred njim pa sta še dve tekmi. Da bi Oblak ostal brez nagrade, bi moral v zadnjem krogu proti Eibarju prejeti vsaj štiri gole, v kar pa ne gre verjeti.

Vid Belec: Sampdoria bo v nedeljo ob 20.45 gostila Napoli. Če bo preprečila gostom iz Neaplja, da bi v Genovi osvojili vse tri točke, bi s tem pomagali Juventusu, ki bi lahko (že sedmič zapored) postal italijanski prvak tudi v primeru poraza na derbiju 37. kroga serie A proti Romi v Rimu. Odkar se je Belec pozimi preselil k Sampdorii, še ni debitiral med vratnicama kluba, za katerega je pred leti zelo uspešno igral nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec.

Jan Koprivec: Pafos bo zadnjo tekmo sezone odigral v nedeljo, ko bo ob 16. uri gostoval pri Doxi Katokopii. To bo zadnji krog ciprskega prvenstva v skupini za obstanek, v kateri se Pafos poteguje za končno 10. mesto na Cipru. Obstanek si je že zagotovil. Primorec na zadnjih tekmah ni branil, ampak je predstave soigralcev spremljal s klopi.

Luka Krajnc s Frosinonejem v serie B zaseda drugo mesto. Če bi ga zadržal do konca sezone, bi napredoval v prvo ligo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Branilci:

Kenan Bajrić: v predzadnji tekmi prve slovaške lige je s Slovanom v soboto premagal DAC v gosteh z 1:0 in si priigral pomembno zmago v lovu na drugo mesto, na katerem je trenutno moštvo iz Bratislave. Igral je celo tekmo in prejel rumen karton.

Jure Balkovec: Bari je v predzadnjem krogu druge italijanske lige v soboto z 0:1 izgubil pri neposrednem tekmecu za napredovanje Parmi. Slovenski bočni branilec je igral celo tekmo. Udarili sta se ekipi, ki kandidirata za končno uvrstitev med najboljših osem. Klubi, razporejeni med tretjim in osmim mestom, bodo nadaljevali sezono v play-offu za napredovanje. Bari je po porazu zdrsnil na šesto mesto. Parma je tretja.

Bojan Jokić: novopečeni kapetan Slovenije bo v zadnjem krogu ruskega prvenstva branil šesto mesto v nedeljo ob 13. uri, ko se bo doma pomeril s Tosnom, novopečenim pokalnim zmagovalcem, ki pa mu v prvenstvu ne gre vse po načrtih, tako da se spogleduje z izpadom.

Luka Krajnc: Frosinone je v drugi italijanski ligi v soboto z 1:0 zmagal pri Entelli in zadržal drugo mesto, ki ob koncu sezone neposredno vodi v prvo ligo. Pred tretjim mestom ima pred zadnjim krogom dve točki prednosti. Do pomembnih treh točk je Frosinoneju pomagal tudi mladi slovenski branilec, ki je na igrišče prišel v 51. minuti, ko je bil na semaforju že končni izid, in prejel tudi rumen karton.

Miha Mevlja: Zenitu se nasmiha peto mesto, ki vodi v kvalifikacije za evropsko ligo. V zadnjem krogu ga bo skušal zadržati. Ne bo imel težjega dela, saj prihaja v St. Peterburg najslabši ruski prvoligaš SKA Kabarovsk. Tekma bo v nedeljo ob 13. uri.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia iz Bialystoka bo v nedeljo v skupini za prvaka na Poljskem gostovala v Lubinu. Dvoboj med Zaglebiejem in Jagiellonio se bo začel ob 18. uri, rumeno-rdeči pa za vodilno varšavsko Legio dva kroga pred koncem prvenstva zaostajajo tri točke.

Aljaž Struna: za Palermo, ki je v soboto v drugi italijanski ligi doma le remiziral brez zadetkov proti Ceseni in si močno otežil preboj nazaj v prvo ligo, saj bo očitno moral v kvalifikacije, ni igral. Ni ga bilo niti na klopi.

Nejc Skubic: s Konyasporom je v prvi turški ligi v soboto doma remiziral z 1:1 proti Götzepeju in si skorajda zagotovil obstanek, saj v zadnjem krogu v najslabšem primeru potrebuje le točko. Igral je celo tekmo in prejel rumen karton.

Miha Zajc je v drugi italijanski ligi krog pred koncem zbral 8 golov in kar 13 podaj. Foto: Twitter

Vezisti:

Valter Birsa: moštvo iz Verone se krčevito bori za obstanek med italijansko elito. V nedeljo bo iskal dragocene točke na gostovanju v Bologni. Dvoboj se bo začel ob 15. uri. Primorec je v tej sezoni za Chievo prispeval tri zadetke in šest podaj. Po napovedih italijanskih medijev ga bo trener uvrstil v začetno enajsterico.

Domen Črnigoj: Lugano si je v Švici že zagotovil obstanek. V predzadnjem krogu švicarskega prvenstva bo v nedeljo gostoval pri prvaku Young Boys. Dvoboj v Bernu se bo začel ob 18. uri.

Josip Iličić: Atalanta za šestim mestom, ki prinaša Evropo, zaostaja za točko. V nedeljo jo ob 18. uri čaka izjemno pomembno srečanje, saj se bo v Bergamu pomerila z neposrednim tekmecem Milanom, ki je med tednom izgubil finale pokala proti Juventusu z 0:4. Če bi ostal praznih rok še pri Iličiću in druščini, bi lahko ostal celo brez Evrope. Kranjčan je v tej sezoni eden najboljših posameznikov v serie A. Prispeval je že 11 zadetkov in sedem podaj.

Kevin Kampl: novopečeni očka je Leipzigom v soboto v prvi nemški ligi v Berlinu raztreščil Hertho in jo premagal s 6:2, slovenski reprezentant, ki je bil na igrišču od prve do zadnje minute, pa je prispeval podajo za prvi gol gostov. Ti po zadnjem sodnikovem žvižgu vseeno niso bili najbolj zadovoljni, saj jim rezultati preostalih tekem niso šli na roko, tako da so se morali zadovoljiti s šestim mestom, ki prinaša ligo Europa in ne tako želeno ligo prvakov, v kateri so nastopali v tej sezoni.

Rene Krhin: Nantes bo v 37. krogu francoskega prvenstva v soboto ob 21. uri gostoval pri Angersu. Zdravstveno stanje slovenskega zveznega igralca, ki je prejšnji teden po nekajtedenski odsotnosti že sedel na klopi za rezervne igralce, je vedno boljše.

Jasmin Kurtić: SPAL ima dva kroga pred koncem sezone pred Cagliarjem, ki zaseda 18. mesto, ta pa že vodi v drugo ligo, dve točki prednosti. Klub iz Ferrare si še ni zagotovil obstanka. Pomemben korak lahko naredi v nedeljo, ko bo ob 15. uri gostoval pri Torinu.

Rajko Rotman: pri remiju Götzepeja z 1:1 v gosteh pri Konyasporu v prvi turški ligi je v soboto sodeloval kot taktična menjava, ki jo je trener gostov opravil v sodnikovem dodatku. Ko je prišel na igrišče, je bil na semaforju že končni izid.

Leo Štulac: v drugi italijanski ligi je z Venezio še upal na prvi dve mesti, ki po koncu sezone nudita neposredno uvrstitev v prvo ligo, a se je moral po sobotnem debaklu in porazu z 1:5 v gosteh pri Cremoneseju zadovoljiti z mesti med tretjim in osmim, ki prinašajo play-off za napredovanje. Pri bolečem porazu je igral od prve do zadnje minute.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev dva kroga pred koncem ukrajinskega prvenstva za vodilnim Šahtarjem zaostaja pet točk. Če želi ostati v boju za naslov do zadnjega kroga, bo moral v nedeljo v gosteh premagati Zoryjo iz Luganska, hkrati pa upati, da Šahtar ne premaga Veresa. Tako Vojničan za uresničitev sanj potrebuje velik čudež, saj je Veres Rivne najslabši udeleženec skupine za prvaka v Ukrajini. Verbič je med tednom ostal praznih rok v finalu ukrajinskega pokala. Z 0:2 je izgubil prav proti Šahtarju, ki se mu nasmiha dvojna krona.

Miha Zajc: Empoli si je naslov prvaka v drugi italijanski ligi in napredovanje med elito zagotovil že pred časom, zato si lahko njegov trener v zadnjih krogih privošči, da na igrišče pošilja nekatere nogometaše, ki pred tem niso dobivali veliko priložnosti. Tako je bilo tudi pri sobotnem gostovanju pri Brescii, kjer pa je Empoli spet zmagal, tokrat z 2:0. Zajc je tekmo začel na klopi in na igrišče prišel v 86. minuti, že dve minuti pozneje pa prispeval podajo za končni izid. To je bila že njegova 13. podaja v sezoni v drugi italijanski ligi. Več od njega jih je zbral samo en nogometaš.

Za Timom Matavžem je sijajna sezona v majici nizozemskega prvoligaša Vitesseja. Na 32 prvenstvenih tekmah je dosegel 16 golov. Foto: Getty Images

Napadalci:

Robert Berić: odkar se je pozimi vrnil v Saint Etienne, je v njegovem dresu na 13 tekmah zabil že sedem golov in je eden najbolj zaslužnih, da se njegov klub poteguje za nastop v evropski ligi. V soboto ga čaka zahtevna preizkušnja, saj bo v predzadnjem krogu francoskega prvenstva gostoval pri Monacu. Dvoboj se bo začel ob 21. uri, Monaco pa potrebuje točke, saj se z Lyonom in Marseillom poteguje za drugo (oziroma tretje) mesto, ki pelje v ligo prvakov.

Roman Bezjak: Jagiellonia iz Bialystoka bo v nedeljo v skupini za prvaka na Poljskem gostovala v Lubinu. Dvoboj med Zaglebiejem in Jagiellonio se bo začel ob 18. uri, rumeno-rdeči pa za vodilno varšavsko Legio dva kroga pred koncem prvenstva zaostajajo tri točke.

Tim Matavž: potem ko je na nov prvenstveni gol v majici Vitesseja čakal vse od 23. decembra lani do 14. aprila letos, se je primorskemu napadalcu v zadnjem času "snelo" in je začel zadevati kot za stavo. Zadel je na vseh zadnjih šestih tekmah, ki jih je odigral, in v tem času dosegel sedem golov.

V polno je meril tudi v soboto, ko je Vitesse premagal ADO Den Haag še v drugi tekmi play-offa za ligo Europa in moštvu iz Arnhema zagotovil Evropo. Vitesse je zmagal z 2:1, Matavž, ki je bil na igrišču od prve do zadnje minute, pa je v polno meril v 32. minuti, ko je zadel za 1:0. Matavž je sezono sklenil s 16 prvenstvenimi goli v 32 nastopih.

Andraž Šporar: v predzadnji tekmi prve slovaške lige je s Slovanom v soboto premagal DAC v gosteh z 1:0 in si priigral pomembno zmago v lovu na drugo mesto, na katerem je trenutno moštvo iz Bratislave. Tokrat ni zadel, čeprav je igral celo tekmo.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljski tekmi proti Avstriji v Celovcu in Belorusiji v Ljubljani marca letos.

