Slovenske nogometašice na Fifini lestvici najvišje doslej

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je po uspešnem prvem ciklu tekem v ligi narodov na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) napredovala na 38. mesto, kar je njena najvišja uvrstitev doslej. Na vrhu so sicer Američanke pred Špankami in Nemkami.

Na danes posodobljeni lestvici so varovanke Saše Kolmana pridobile eno mesto in dosegle najvišjo uvrstitev doslej. Dvakrat so pred tem zasedale 39. mesto, in sicer decembra lani ter junija 2023.

Slovenija je v skupini B2 lige narodov na prvih dveh tekmah slavila. Najprej je 21. februarja premagala Grčijo v gosteh z 2:1, nato pa štiri dni kasneje še doma Irsko s 4:0. S tem vodi v skupini s šestimi točkami, naslednje tekme pa jo čakajo 4. in 8. aprila doma in v gosteh proti Turčiji.