Slovenke ligo narodov odprle z zmago v Grčiji

Slovenke so imele večji del tekme precejšnjo terensko premoč, ki pa je niso znale spremeniti v več zadetkov. Že začetek je pripadel gostjam, prva je poskusila Kaja Korošec, a je takrat žoga še poletela precej mimo vrat domače vratarke Dimitre Gianakuli. Bolj nevarna je bila Špela Kolbl po prodoru v 19. minuti, toda potem ko je preigrala dve branilki in udarila s kakšnih šestih metrov, je Gianakuli žogo še odbila v kot.

Sledil pa je manjši šok za Slovenijo, ko je Grčija iz prve vsaj delno nevarne akcije povedla. v 26. minuti je z roba kazenskega prostora udarila Vetriki Sari, žoga je nekoliko oplazila eno od Slovenk in v loku prek vratarke Zale Meršnik končala v mreži.

A so se gostje hitro zbrale in odgovorile. V 33. minuti je Maja Sternad po hitri akciji prodrla po levi strani vse do kazenskega prostora, nato pa akcijo tudi končala z natančnim strelom z osmih metrov.

Pred koncem prvega dela je imela lepo priložnost še Zara Kramžar, a je žoga po strelu z 12 metrov končala tik ob vratnici.

Tudi odmor ni spremenil razmerij moči. Slovenija bi vodstvo lahko povišala v 50. minuti, vendar je vratarka Grčije po strelu Kaje Eržen žogo še preusmerila v prečko.

Ni pa mogla preprečiti vodstva Slovenk v 67. minuti, ko je peterica gostij izigrala le dve grški branilki. Najprej je sicer Lara Prašnikar merila v vratarko, a je odbito žogo Kramžar pospravila v mrežo.

Slovenija je zadržala minimalno prednost do konca, Meršnik pa ni imela veliko dela do 90. minute. Potem pa sta že v sodnikovem dodatku zapretili Eleni Marku in iz bližine še Ioana Papateodoru, ko se je morala izkazati tudi slovenska vratarka, da so gostje odnesle vse tri točke. Foto: Aleš Fevžer

V tokratni izvedbi lige narodov sicer skupaj tekmuje 53 reprezentanc. V ligah A in B bo igralo po 16 reprezentanc, v ligi C pa jih bo 21.

Prvaki skupin lige B bodo v letošnjem tekmovanju napredovali v ligo A. Štiri drugouvrščene ekipe bodo igrale dodatne kvalifikacije s tretjeuvrščenimi ekipami v ligi A. Dve najboljši tretjeuvrščeni ekipi skupin lige B pa se bosta za obstanek v ligi B borili z dvema najboljšima drugouvrščenima ekipama lige C.

V ligi B so ob slovenski skupini B2 še tri skupine, v B1 so Poljska, Severna Irska, Bosna in Hercegovina, Romunija, v B3 Finska, Srbija, Madžarska, Belorusija, v B4 pa Češka, Ukrajina, Hrvaška in Albanija.