Slovenske nogometašice v petek začenjajo ligo narodov

Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo v petek proti Grčiji začela udejstvovanje v novi izvedbi lige narodov. Selektor Saša Kolman bo za uvodni tekmi lige B in skupine B2 proti Grkinjam in Irkam štiri dni pozneje računal na večino tistih igralk, ki sestavljajo okostje ekipe že s prejšnjih reprezentančnih akcij.

"Liga B je naša realnost, kamor spadamo. V ligo C ne sodimo, to smo pokazali minulo leto. Igranje v ligi A liga je velik preskok naprej. Želim si, da v tej ligi B ostanemo in pokažemo, da smo konkurenčni. Morda letos ali v naslednjih letih igramo končnico ali vsaj kandidiramo za vstop v ligo A," je za Nogometno zvezo Slovenije povedal Kolman.

"V naši skupini tokratne lige B so Irke z naskokom favoritinje, so tudi udeleženke zadnjega svetovnega prvenstva. Prav tako vemo, koliko na Irskem vlagajo v ženski nogomet. Ko gledam tekme, vidim, da igrajo pred 30.000, tudi 40.000 ljudmi. Grčija in Turčija sta tu nekje kot mi in sta tekmeca po meri. Treba bo poskrbeti za to, da pokažemo, da po kakovosti sem sodimo. Pričakujem, da bi šli v odprt boj z vsemi ekipami. Bodo pa morale punce prevzeti še nekaj več odgovornosti, cilj na vsaki tekmi pa je zmaga," je dodal Kolman, ki je namesto Sare Agrež naknadno poklical Laro Klopčič.

Na seznamu so tokrat: Korina Lara Janež (Union Berlin), Kaja Eržen (Fiorentina), Zala Meršnik (Al Ittihad), Lana Golob (Bologna), Sara Gradišek (Bologna), Sara Ketiš (Chievo), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Zara Kramžar (Como), Dominika Čonč (Como), Melania Pasar (Lask Linz), Kaja Korošec (Paris FC), Nina Kajzba (Parma), Izabela Križaj (St. Pölten), Sara Makovec (St. Pölten), Mateja Zver (St. Pölten), Ana Milović (Slavia Praga), Maja Sternad (Werder Bremen), Mirjam Kastelec (Ljubljana), Lara Klopčič (Ljubljana) in Špela Kolbl (Mura).

Slovenke prva tekma čaka v Grčiji. Foto: Aleš Fevžer

Najprej proti Grčiji

Slovenke bodo uvodno tekmo proti Grčiji igrale v Heraklionu ob 17. uri, Irsko pa bodo štiri dni pozneje gostile v Kopru ob 18. uri. Nato bo Slovenija 4. aprila gostila Turčijo, štiri dni zatem pa bo pri njej gostovala. Za konec bo 30. maja gostila Grkinje, 3. junija pa gostovala na Irskem.

V tokratni izvedbi lige narodov bo sicer skupaj tekmovalo 53 reprezentanc, kar je rekordna udeležba, prvič bosta zaigrali tudi reprezentanci Gibraltarja in Lihtenštajna. V ligah A in B bo igralo po 16 reprezentanc, v ligi C pa jih bo 21. Slovenija je v prvi izvedbi lige narodov igrala v ligi B, potem izpadla v ligo C. V ligo B se je vrnila po šestih zmagah na šestih tekmah v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.

Prvaki skupin lige B bodo v letošnjem tekmovanju napredovali v ligo A. Štiri drugouvrščene ekipe bodo igrale dodatne kvalifikacije s tretjeuvrščenimi ekipami v ligi A. Dve najboljši tretjeuvrščeni ekipi skupin lige B pa se bosta za obstanek v ligi B borili z dvema najboljšima drugouvrščenima ekipama lige C.

V ligi B so ob skupini B2 še tri skupine, v B1 so Poljska, Severna Irska, Bosna in Hercegovina, Romunija, v B3 Finska, Srbija, Madžarska, Belorusija, v B4 pa Češka, Ukrajina, Hrvaška in Albanija.

V ligi A so v A1 Nemčija, Nizozemska, Avstrija in Škotska, v A2 Francija, Islandija, Norveška in Švica, v A3 Španija, Anglija, Belgija in Portugalska, v A4 pa Italija, Danska, Švedska in Wales.

Ligo C sestavljajo v skupini C1 Slovaška, Ferski otoki, Moldavija in Gibraltar, v C2 Malta, Gruzija, Ciper in Andora, v C3 Luksemburg, Armenija, Kazahstan in Lihtenštajn, v C4 Azerbajdžan, Črna gora in Litva, v C5 Izrael, Bolgarija in Estonija, v C6 pa Kosovo, Latvija in Severna Makedonija.

Skupinski del se bo končal 3. junija, dodatni boji za napredovanje oziroma obstanek pa bodo 22. in 28. oktobra. Za končno zmago v ligi narodov pa bo polfinale prav tako 22. in 28. oktobra, finalna in dvoboja za tretje mesto pa bosta 26. novembrom in 2. decembrom.

Preberite še: