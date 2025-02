Lara Prašnikar Foto: Aleš Fevžer

Slovenke so po Grčiji v ligi narodov ugnale še favorizirano Irsko. Če je na prvi tekmi malce zatajila učinkovitost, pa je bila ta v polnem sijaju v prvem polčasu obračuna na Bonifiki, ko je domača vrsta, 39. na svetovni lestvici, Irkam (25.) zabila tri zadetke. Kljub terenski prevladi gostij so gostiteljice zdržale vse nalete in so same na vrhu skupine B2.

Čeprav je imela slovenska vrsta kar nekaj težav s poškodbami, je hitro povedla. Že v tretji minuti so Irke na sredini naredile napako, nakar je sledila podaja Kaje Korošec za hrbet irske obrambe, kamor je stekla Lara Prašnikar in na koncu učinkovito zaključila akcijo za 1:0 in svoj 44. reprezentančni gol.

Irke so tudi kmalu pokazale, da bodo nevarne, ko je v deveti minuti dobro merila Denise O'Sullivan, izkazala pa se je Zala Meršnik v slovenskih vratih. Irke so imele večjo posest žoge, tudi več streljale predvsem od daleč, toda Slovenke so igrale pogumno in v 28. minuti podvojile prednost, potem ko je po kotu z desne strani spretno z nogo spet zadela Prašnikar, ki tako le še za štiri zadetke zaostaja za slovensko rekorderko Matejo Zver.

Foto: Aleš Fevžer Slovenke, ki so bile posebej konkretne v hitrih protinapadih, so znova udarile v 34. minuti, Maja Sternad je z leve strani podala pred vrata, kjer je žogo iz bližine v mrežo potisnila Zara Kramžar. V 45. minuti je imela Sternad dvoboj ena na ena z irsko vratarko za 4:0, a je bila uspešnejša slednja.

Čeprav je v uvodu drugega dela dvakrat poskušala Kramžar, pa so Irke, ki so pred tem dobile oba medsebojna obračuna s Slovenijo, vse bolj pritiskale, med drugim je Meršnik izvrstno posredovala v 57. minuti po strelu iz bližine, drugače pa so borbene domačinke večinoma pravočasno reševale kočljive situacije. Za nameček so v 82. minuti zadele še četrtič, takrat je v polno merila Nina Kajzba, ki je natančno merila s 15 metrov. Takoj zatem so Irke zadele prečko po nevarni akciji, to pa je bila tudi zadnja večja priložnost tekme.

"Naša prva zmaga proti tako dobri ekipi"

"Noro je, veselje je bilo nepopisno. To je naša prva zmaga proti tako dobri ekipi s takim rezultatom. Pred tekmo si tega ni nihče mislil," je po veliki zmagi povedala Prašnikarjeva. "Pred tekmo smo veliko pozornosti namenili duelom. Vedele smo, da so Irke kakovostne, hitre, močne. Zavedali smo se, da je naša priložnost, če spravimo žogo za njihovo zadnjo linijo. Ko se nam je to speljalo, smo same prihajale do priložnosti in to je bilo ključno. Prvi gol? To smo nekajkrat trenirali na pripravah. Cilj je bil, da naše zadnje zvezne igralke navlečejo njihove igralke, žoga pride v sredino, sledi obrat na drugo stran in imela sem zelo lahko delo za dosego prvega gola. Zdaj smo dokazale tudi ostalim ekipam in celi Evropi. Pred tekmo smo slišale tudi nekaj podcenjevanja, Irke so šle v tekmo z levo roko. A smo dokazale, da smo resna ekipa, na katero se je treba dobro pripraviti."

Liga narodov, skupina B2:



Turčija : Grčija 1:0 (1:0)

Slovenija : Irska 4:0 (3:0)



Lestvica:

1. Slovenija 6 točk

2. Turčija 3

3. Irska 3

4. Grčija 0