Slovenska kroglica bo prihodnje leto plesala v Frankfurtu

Žreb bo potekal v sejmiščni dvorani v Frankfurtu, ki lahko sicer sprejme 15.000 ljudi.

Čez dobro leto dni bo 54 reprezentanc, ki se merijo na evropskem nogometnem odru, spoznalo tekmece v lovu na EP. Na njem bo nastopilo 23 reprezentanc ter gostiteljica Nemčija. Frankfurt je žreb kvalifikacijskih skupin gostil že decembra 2003 za kasnejše svetovno prvenstvu v Nemčiji leta 2006.

🇩🇪 The #EURO2024 qualifying draw details have been announced - a date for the diary!



🗓️ Sunday 9 October 2022

📍 Festhalle, Frankfurt